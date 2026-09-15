Trois Français de Premier League présélectionnés par Zidane

Est-ce que Zizou les présélectionne sur un coup de tête ? Vendredi 18 septembre, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France Zinédine Zidane dévoilera sa première liste pour la trêve automnale . Un groupe dans lequel pourrait figurer plusieurs frenchies de Premier League, jusque-là jamais appelés chez les Bleus.

Jacquet, Boscagli et Le Fée bientôt appelés à la barre ?

D’après les informations de L’Équipe , Jérémy Jacquet et Olivier Boscagli ont été présélectionnés par ZZ . Titulaire depuis le début de saison à Liverpool, Jacquet s’est déjà installé dans la charnière centrale des Reds aux côtés de Virgil Van Dijk. Contre Fulham ce week-end, l’ex-défenseur du Stade rennais a même évité une défaite à son équipe grâce à un sauvetage quasiment sur sa ligne.…

MBC pour SOFOOT.com