Trois destins de femmes chamboulés par l'incendie du Bazar de la charité

TF1 diffuse une ambitieuse mini-série historique inspirée de ce tragique fait divers survenu à Paris en 1897.

La vente de bienfaisance du Bazar de la charité, non loin des jardins des Champs Elysées, est un événement pensé pour voir autant que pour être vu. Pendant quatre jours, en ce début de mai 1897, des femmes de la haute société parisienne (aristocrates et grandes bourgeoises) ont pris place derrière des comptoirs en bois décorés de tentures et proposent toutes sortes d'objets, dont la vente doit profiter aux plus démunis. Un appentis a par ailleurs été aménagé pour que chacun puisse y découvrir un spectacle d'un genre tout nouveau, projeté sur un écran par un appareil appelé le cinématographe : des images animées de L'Arrivée du train en gare de La Ciotat ou de L'Arroseur arrosé, tournées par les frères Lumière.

Or le 4 mai, un feu se déclare dans l'édifice, qui devient un pur brasier. En moins d'une demi-heure il ne reste rien du Bazar, si ce n'est des poutres calcinées, mêlées à des restes de jupons et des corps carbonisés. Près de 130 morts et plus encore de blessés, presque uniquement des femmes. Très vite, les gazettes ironiseront sur la fuite des hommes, au besoin à coups de canne ou de poing (les qualifiant de « chevaliers de la Pétoche » ou de « marquis de l'Escampette »), mais nul n'est en mesure de révéler si les hommes étaient nombreux, ce jour-là, au Bazar de la charité.

Qualité d'écriture et d'interprétation

A partir de ce drame qui fit très grand bruit à l'époque, les scénaristes Catherine Rambert et Karine Spreuzkouski ont construit une fiction centrée sur trois femmes qui verront leur destin chavirer à la suite de cet incendie.

