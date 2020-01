Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trois chocs de Ligue 1 en 8e, Pau recevra le PSG Reuters • 19/01/2020 à 23:50









par Samuel Martin (iDalgo) Ce dimanche soir, le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France a été effectué et pour la première fois de l'histoire de la compétition, aucun club de Ligue 2 n'y figure. En revanche, trois chocs entre équipes de Ligue 1 auront lieu. Nice accueillera Lyon, Marseille recevra Strasbourg et Rennes se rendra à Angers. Après avoir éliminé Lorient, le PSG se déplacera du côté de Pau (N1). Dernier club de National 3 présent, Limonest aura la chance de jouer à domicile face à Dijon. Le vainqueur du match entre Monaco et St Pryvé Saint Hilaire (N2) affrontera Saint-Étienne dans son stade. Enfin, Épinal (N2) et Belfort (N2) devront faire face à Lille et Montpellier. Les rencontres se dérouleront les 28, 29 et 30 janvier.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.