Trois champions du monde 1998 s’engagent collectivement contre les discriminations raciales

Contre le racisme, le pouvoir aux joueurs ?

Comme le relaie le Guardian , les champions du monde 1998 Lilian Thuram, Thierry Henry et Robert Pirès s’associent à une demi-douzaine de joueurs et d’anciens joueurs (Viv Anderson, Anthony Elanga, Callum Hudson-Odoi, John McGovern, Zé Maria, Jason Lee, Olivier Dacourt, Taiwo Awoniyi et Paul Elliott), tous signataires d’une déclaration dans laquelle ils s’engagent à user de leur influence pour faire reculer les discriminations raciales. Cette initiative arrive à un moment important alors que les actes racistes sont fréquents dans les tribunes européennes et dernièrement en Serie A à l’encontre de Mike Maignan lors d’Udinese-Milan.…

LP pour SOFOOT.com