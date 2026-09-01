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Trois ans après, Moussa Diaby fait son retour en Allemagne
information fournie par So Foot 01/09/2026 à 16:52
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Trois ans après, Moussa Diaby fait son retour en Allemagne

Trois ans après, Moussa Diaby fait son retour en Allemagne

Retour vers le futur. Trois ans plus tard, Moussa Diaby est de retour au Bayer Leverkusen . L’ailier a évolué en Bundesliga quatre saisons, de 2019 à 2023, inscrivant 49 buts et délivrant 47 passes décisives .

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