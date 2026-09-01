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Trois ans après, Moussa Diaby fait son retour en Allemagne
information fournie par So Foot•01/09/2026 à 16:52
Trois ans après, Moussa Diaby fait son retour en Allemagne
Retour vers le futur. Trois ans plus tard,
Moussa Diaby est de retour au Bayer Leverkusen
. L’ailier a évolué en Bundesliga quatre saisons,
de 2019 à 2023, inscrivant 49 buts et délivrant 47 passes décisives
.
Pardo(n), 65 millions d’euros ? Alors oui c’était dans les tuyaux depuis quelques temps, mais l’arrivée de Matias Fernández-Pardoà Newcastle pour 65 millions d’euros , donc, ressemble à une nouvelle très belle vente du LOSC. Le Belge de 21 ans, revenu à Lille il ...
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