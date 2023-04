information fournie par So Foot • 16/04/2023 à 18:50

Trois ados perchés dans un arbre pour regarder Getafe-Barça

Si on plantait plus d’arbres, ça ferait plus de matchs gratuits.

Alors que Barcelone se déplace ce dimanche à Getafe, dans la banlieue madrilène, à l’occasion de la 29 e journée de Liga, le Coliseum Alfonso Pérez a fait salle comble. À tel point que des jeunes, à l’esprit téméraire, ont décidé de grimper dans un arbre aux abords du stade afin d’avoir une vue sur le terrain depuis la cime. Chose plus étrange encore : sur les trois spectateurs, l’un porte un maillot du PSG et un autre un maillot de l’OM.…

LT pour SOFOOT.com