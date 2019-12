Trois abonnements créatifs à glisser sous le sapin des enfants

A mi-chemin entre la box et l'abonnement, ces trois « expériences » vont captiver les 6 ans et plus, qu'ils aient l'âme culinaire, instigatrice ou créative, sinon un peu des trois.

Et si le chef, c'était votre enfant ?

Cuisine Aventure se veut une « baguette magique » pour donner à son enfant le goût de bien manger en mettant la main à la pâte, encadré par les siens.

Dans la grande enveloppe qu'il reçoit chaque mois, des cours de cuisine personnalisés lui sont proposés, adaptés à ses compétences, au matériel qu'il possède et aux restrictions alimentaires qui sont les siennes (régime, allergies...) : elle consiste en deux recettes de saison, une salée et une sucrée, une fiche technique pour acquérir un savoir-faire en cuisine (ce mois-ci, par exemple, les astuces pour réussir sa purée maison), deux accessoires ou épices ainsi qu'un défi que lui lance la brigade des chefs dont Mandoline, Orlof et Mayo font partie.

En décembre, il devrait ainsi réaliser quatre activités dont un pot-pourri de Noël et un bocal à offrir contenant tous les ingrédients pour faire des pancakes. Au menu ce soir ? Brochettes de saumon et sa purée de panais, poire au chocolat et bredele alsacien. A taaaable les parents ! Et toque !

Cuisine Aventure, pour les 6-16 ans, Cuisineaventure.com. Quatre formules d'abonnement, de 15 €/mois sans engagement, à 145 € pour 12 mois.

En quête d'enquêtes

« Mission top secrète à caractère urgent », lit-on sur la Boîte en cavale, expédiée par l'Académie des enfants espions (AEE). Alléchante invitation pour l'espion en herbe, amateur d'enquêtes immersives dont l'enfant est le héros (et à 100 % déconnecté des écrans).

