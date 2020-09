Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Triste nul entre Wolfsburg et Leverkusen Reuters • 20/09/2020 à 20:55









Triste nul entre Wolfsburg et Leverkusen par Adonis Vesin (iDalgo) Sur le papier, ce Wolsfburg-Leverkusen semblait savoureux. Sur le terrain, le spectacle n'a pas été au rendez-vous. Les Loups ont semblé fatigués après leur déplacement de jeudi dernier en Albanie pour affronter Kukesi en Ligue Europa (victoire 4-0). De son côté, le Bayer n'a jamais été en mesure d'imprimer un tempo, en l'absence de son meneur de jeu Kai Havertz, parti à Chelsea cet été. Au final, il n'y a eu que trois tirs cadrés dans un match fermé. L'ancien Sochalien Maxence Lacroix (20 ans) s'est montré à son avantage à sein d'une défense de Wolsburg à 50 % française avec l'ancien Montpelliérain Jérôme Roussillon. En face, Moussa Diaby, avec dix-sept pertes de balle, n'a pas été en réussite.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.