Triste de devoir se mettre en retrait, le prince Harry vers sa nouvelle vie

Comment le couple va-t-il gagner de l'argent? Qui va payer pour sa sécurité? Quel lien va-t-il garder avec la famille royale britannique? Moins de dix jours après l'annonce choc du Megxit, la reine Elizabeth II a annoncé samedi un accord permettant à son petit-fils de prendre le recul souhaité.

La rupture sera plus franche qu'annoncé puisque le duc et la duchesse de Sussex, qui voulaient garder un pied dans la monarchie, ne seront plus des "membres actifs" de la famille royale. Ils ne pourront plus utiliser leur titre d'altesse royale (qu'ils conservent) ni représenter officiellement la souveraine de 93 ans.

Selon la presse britannique, le prince de 35 ans, qui reste sixième dans l'ordre de succession de la couronne, va devoir notamment renoncer à ses fonctions militaires, auxquels il était attaché.

S'exprimant publiquement pour la première fois sur la crise qu'il a provoquée dans la monarchie britannique, Harry a reconnu dimanche soir ressentir "une grande tristesse": "Nous espérions continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public. Malheureusement, cela n'a pas été possible", a-t-il expliqué lors d'un dîner de charité à Londres.

Le prince, qui est apparu lundi à un sommet consacré aux investissements britanniques en Afrique à Londres, devrait rejoindre dans les prochains jours son épouse Meghan et son fils Archie au Canada, selon la presse britannique.

Si le Daily Express met l'accent sur la peine ressentie par le deuxième fils de Lady Di, "dévasté", d'autres journaux se projettent dans la nouvelle vie du couple au Canada, qui pourrait se lancer dans la production télévisuelle, capitalisant sur son statut de célébrités et sur la carrière d'actrice de Meghan Markle. "Duc et duchesse de Netflix?", s'interroge le Daily Mail.

Le Guardian souligne que la couronne perd ses membres qui ont le plus de succès auprès des jeunes, quand le Daily Telegraph met en exergue le fait que ce mouvement inédit permet à la monarchie de "définir ses frontières".

Les tabloïds, qui les accusaient en somme de vouloir le beurre et l'argent du beurre, se sont félicités que le duc et la duchesse, désormais délivrés de leurs "obligations royales", ne pourraient plus "formellement représenter la reine".

La relation houleuse du couple avec les journaux britanniques, que Harry a qualifiés de "force puissante" dimanche, a pesé dans sa décision de se mettre en retrait. La presse à sensation attaquait régulièrement l'ex-actrice américaine avec des articles au vitriol.

Le couple renonce à son allocation royale et devra rembourser certaines dépenses publiques dont il a bénéficié, notamment les 2,4 millions de livres sterling (2,8 millions d'euros) employés à rénover leur résidence au Royaume-Uni.

Le prince Harry et son épouse Meghan à Londres, le 8 juin 2019