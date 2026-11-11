Triple narchomicide: perpétuité requise contre quatre accusés dont deux figures du narcobandistime marseillais

Croquis d’audience du 19 octobre 2026 montrant (h-b et g-d) les accusés Ahmed Zakaria Bensaci, Malik Kariba, Amine Oualane, Karim Karrat et Nadjim Ahamada Mbae, à l’ouverture de leur procès à Aix-en-Provence ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

La prison à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans a été requise mercredi contre deux figures du narcobandisitme marseillais et deux autres co-accusés, jugés pour un triple assassinat en 2020, dont l'une des victimes est le frère aîné du militant antitrafic Amine Kessaci.

Devant la cour d'assises à Aix-en-Provence, l'accusation a requis ces peines notamment contre Amine Oualane, 32 ans, présenté comme le "chef de l'équipe des tueurs" et Karim Harrat, 38 ans, qualifié de "donneur d'ordre" depuis Dubaï du triple narchomicide.

Pour le cinquième accusé, une peine de 25 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sureté aux deux tiers a été réclamé par le ministère public.

A l'issue de cinq heures de plaidoiries, l'un des deux avocats généraux a assuré qu'"Amine Oualane était bien le noyau central du groupe criminel qu'il a réuni dans le but de tuer Brahim Chabane", grand frère d'Amine Kessaci, Reda Khaldi et Nassim Loubani.

Les trois vingtenaires ont été retrouvés morts près de Marseille, tués chacun d'une balle dans la tête, leurs corps calcinés et pour l'un démembré.

Amine Kessaci à Aix-en-Provence, le 19 octobre 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Dans ce dossier qui illustre l'ultra-violence liée aux réseaux de drogues marseillais, Amine Oualane est à la fois "recruteur", "logisticien", et "relais de Karim Harrat", a détaillé l'avocat général.

Lors de leur réquisitoire, les deux avocats généraux se sont appuyés avec minutie sur l'ADN, une voiture balisée, des écoutes ou encore sur une conversation de la messagerie cryptée Sky ECC, prisée des narcotrafiquants.

Ils ont décrit la "sauvagerie", l'"ignominie" des crimes, sous les regards attentifs d'Amine Kessaci et sa mère Ouassila, assis au banc des parties civiles avec les proches des autres victimes.

La journée va se poursuivre avec les premières plaidoiries de la défense.

Le verdict ne devrait pas intervenir avant le 13 novembre, qui marque le premier anniversaire de la mort de Mehdi Kessaci, deuxième frère d'Amine a tomber sous les balles. Totalement étranger au trafic, son assassinat en plein jour dans le centre de Marseille, avait provoqué une onde de choc dans le pays.