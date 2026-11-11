Triple narchomicide: perpétuité requise contre quatre accusés dont deux barons de la drogue marseillais

Croquis d’audience du 19 octobre 2026 montrant (h-b et g-d) les accusés Ahmed Zakaria Bensaci, Malik Kariba, Amine Oualane, Karim Karrat et Nadjim Ahamada Mbae, à l’ouverture de leur procès à Aix-en-Provence ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Dénonçant la "barbarie poussée à l'extrême" d'un triple narchomicide dont l'une des victimes est le frère d'Amine Kessaci, figure de la lutte anti-narcotrafic, l'accusation a requis mercredi la réclusion à perpétuité pour quatre des cinq co-accusés, dont deux figures du narcobanditisme marseillais.

Ces "peines exemplaires" réclamées par les avocats généraux, assorties d'une période de sureté de 22 ans, visent notamment Amine Oualane, 32 ans, considéré comme un des chefs de la DZ Mafia, et Karim Harrat, 38 ans, ex-chef de réseau marseillais, autrefois expatrié aux Emirats.

Tous deux nient leur implication. Mais pour l'accusation, M. Oualane est bien le "noyau central du groupe criminel" qui, dans la nuit du 28 au 29 décembre 2020 a attiré dans un guet-apens meurtrier près de Marseille trois jeunes impliqués dans le narcotrafic: Reda, Nassim et enfin Brahim, frère aîné d'Amine Kessaci.

Tués d'une balle dans la tête, démembré pour l'un d'eux, leurs corps calcinés seront retrouvés dans des voitures incendiées.

Amine Kessaci à son arrivée à la cour d'assises des Bouches du Rhône, à Aix-en-Provence, le 19 octobre 2026, à l'ouverture du procès ( AFP / Thibaud MORITZ )

Dans ce dossier qui illustre l'ultra-violence liée aux réseaux de drogues marseillais, Amine Oualane est "recruteur", "logisticien", et "relais de Karim Harrat", a détaillé l'un des deux avocats généraux, qui n'ont pas souhaité être identifiés.

L'un d'eux a trouvé "convaincante" la thèse "du tireur unique", rôle imputé à M. Oualane.

Karim Harrat, "marchand de cannabis et de cocaïne", accusé d'être le commanditaire depuis Dubaï, aurait selon l'avocat général "décidé de programmer la mort" des trois victimes pour "se débarrasser d'une menace, déstabiliser un allié gênant", sur fond de guerre de territoires.

"Envoyer un message"

L'affaire illustre "l'ignominie, la barbarie poussée à l'extrême. C'est tuer pour envoyer un message aux concurrents, c'est dire +regardez de quoi nous sommes capables+", a renchéri l'avocate générale, devant Amine Kessaci et sa mère Ouassila, assis au banc des parties civiles avec les proches des autres victimes.

Un triple crime avec pour décor une ville où "le narcobandistime ne cesse de progresser", déclenchant des rivalités qui ont fait en quelques années "plus de 100 morts et des centaines de blessés, et certains ici dans ce box (des accusés) ont contribué indirectement ou directement à ce sinistre score".

Croquis d’audience du 19 octobre 2026 montrant l’accusé Amine Oualane (d) et ses coaccusés (g-d): Karim Harrat, Nadjim Mbae, Ahmed Zakaria Bensaci et Malik Kariba à l'ouverture de lors procès à Aix-en-Provence ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

L'accusation s'appuie notamment sur de l'ADN, une voiture balisée, des écoutes ou encore une conversation de la messagerie cryptée Sky ECC, prisée des narcotrafiquants. S'y sont ajoutées les "révélations" accablantes d'un accusé, fait rare dans ce type de procès.

Zakaria Bensaci a en effet désigné Amine Oualane comme "le tireur" et Karim Harrat comme "le commanditaire", évoquant une somme de 200.000 euros à la clé.

"Je ne suis pas Batman pour tuer trois mecs", avait répliqué Amine Oualane, accusant à son tour M. Bensaci.

"Pas surprise" par les réquisitions, une des avocates de M. Oualane, maître Inès Medioune, a dénoncé "certaines informations erronées" présentées "comme des vérités du dossier".

Pour Hugues Vigier, un des avocats de Karim Harrat, le parquet a fourni "pratiquement les meilleures armes pour la défense", estimant qu'"il n'y a aucune espèce de préparation. Il y a quelque chose qui se décide dans l'instant (...) Et si ça se décide dans l'instant, c'est un meurtre et il n'y a pas de commanditaire."

"Organisation hiérarchisée"

Les avocats généraux "ont essayé d'établir l'existence d'une organisation criminelle hiérarchisée et pyramidale, pour au final, dans les peines, remettre tout le monde au même niveau", a estimé l'avocate de M. Bensaci, maître Naïri Zadourian, malgré les "constatations" du parquet "sur l'existence d'un tireur unique".

Parmi les accusés, Malik Kariba, surnommé "le boucher", a reconnu avoir découpé le corps de Nassim Loubani et en avoir dissimulé des parties dans des sacs de supermarché.

Un autre, Nadjim Mbae, assume avoir volé le véhicule dans lequel sera retrouvé Nassim. Pour lui, le ministère public a requis 25 ans de réclusion.

Croquis d’audience du 19 octobre 2026, à la cour d'assises des Bouches du Rhône à Aix-en-Provence, montrant notamment Amine Kessaci, figure de la lutte anti-narcotrafic, et sa mère Ouassila Benhamdi-Kessaci ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Les quatre semaines d'audience devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, composée spécialement de magistrats, ont été marquées par des témoins amnésiques et de multiples éclats de voix.

La maman d'Amine Kessaci, Ouassila Benhamdi-Kessaci, a bouleversé en évoquant l'impossible pardon après la mort de deux fils, Brahim et Mehdi, tués à cinq ans d'intervalle.

Son cadet, Mehdi, âgé de 20, a été abattu de plusieurs balles en plein jour par un commando à moto dans le centre de Marseille. Ce crime, dans lequel Amine Oualane est également une piste pour les enquêteurs, avait provoqué une onde de choc nationale.

Le verdict ne devrait pas intervenir avant le 13 novembre, premier anniversaire de cet assassinat.