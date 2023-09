Tribunes : chaos en France ?

Les incidents qui se sont déroulés lors de Nantes-OM, avec l’agression d’une famille de supporters phocéens, s’avèrent d’une gravité nouvelle, puisqu’un père a failli y perdre la vie en défendant son fils. Ils sont surtout révélateurs d’une dégradation du climat dans les tribunes de l'Hexagone, et des lourdes défaillances de la sécurité dans nos stades.

Il était difficile de ne pas soupirer, encore une fois, quand l’information est tombée. Alors que venait de se tenir le procès des individus responsables de l’agression du petit Kenzo et de sa famille à Ajaccio (le 3 juin), une fois encore des parents et leur enfant, supporters de l’OM, se sont retrouvés attaqués par des supporters de l’équipe d’en face. À tel point que le père, en tentant de protéger son gosse, a subi un infarctus et deux arrêts cardiaques, se retrouvant hospitalisé en soins intensifs. Sans l’intervention d’un jeune pompier venu assister à la rencontre, le pire aurait été envisageable. Le profil des assaillants semble d’ailleurs assez similaire à ceux qui avaient sévi en Corse. Il ne s’agit vraisemblablement ni d’« indeps » affiliés à une quelconque firme, ni d’ultras de la Brigade Loire. Les plus virulents étaient, comme le dit le beau-frère : « d es animaux, des abrutis, je ne sais pas comment il faut les appeler… Ils se sont précipités le long du grillage qui nous séparait de la tribune Loire pour nous cracher dessus, nous insulter, nous jeter des litres de bière. J’ai eu la peur de ma vie. Que se serait-il passé s’il n’y avait pas eu de barrière ? » ; « À aucun moment, on a été vindicatifs ou provocateurs » , explique-t-il.

Selfies devant l’ambulance et stadiers déconnectés

Loin d’être rassurante, cette donnée – la banalisation de ces comportements par des « quidams » – s’avère encore davantage angoissante pour l’évolution du climat dans les gradins. Les termes « idiots », « imbéciles » ou « barbares » peuvent être rassurants à utiliser, mais ils ne permettent certainement pas de comprendre comment nous en sommes arrivés, en 2023, à ce que l’intégrité physique d’un gamin de six ans soit menacée. Porter un maillot de l’OM ou célébrer un but d’Ismaïla Sarr peuvent-ils constituer une circonstance atténuante dans l’esprit de qui que ce soit ? Plus largement, que se passent-ils aujourd’hui dans nos tribunes, chez le fameux « supporter » lambda, pour qu’il en soit réduit à se prendre pour un hooligan de seconde z

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com