Tribune de militaires : "Nous ne sommes pas au bord d'une guerre civile", assure le coordonnateur national du renseignement

Une nouvelle tribune de militaires en activité mais anonymes alerte sur le risque d'une "guerre civile" en France, ce que Laurent Nuñez juge "complètement faux".

Le coordonnateur national du renseignement, Laurent Nuñez en janvier 2020. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"Nous ne sommes pas au bord d'une guerre civile, c'est complètement faux", a assuré mardi 11 mai le coordonnateur national du renseignement, Laurent Nuñez, en réponse à une deuxième tribune de militaires parue dimanche dans le magazine Valeurs Actuelles . "C'est exciper une menace qui n'existe pas", a soutenu Laurent Nuñez sur Europe 1 . Une guerre civile, a-t-il rappelé, est l'affrontement d'un camp contre un autre or "il n'y a pas un camp contre un autre dans notre pays", a-t-il assuré. "Il y a des individus qui commettent des infractions, il y a des individus qui veulent prôner la dominance d'une loi religieuse et qui conduisent à un séparatisme que nous combattons", a ajouté l'ancien directeur général de la sécurité intérieure (DGSI).

Cette tribune de militaires, en activité mais anonymes, fait suite à un premier texte signé le 21 avril par "une vingtaine de généraux" en retraite. Dans ce nouveau texte qui appelle les autorités à "agir" pour "la survie" du pays, les militaires affirment que "la guerre civile couve en France" et que "l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol, parce qu'on le lui demandera". "Ce n'est pas un scénario dans lequel je veux me placer", a balayé le coordinateur national du renseignement, assurant que ce rôle opérationnel incombait en premier lieu au forces intérieures et non pas aux militaires.

En réponse aux auteurs de la tribune qui dénoncent "la visible déchéance" de la France", "l'Etat n'est pas défaillant", a affirmé Laurent Nuñez, se défendant de tout "aveuglement". Il conteste également l'existence de "quartiers laissés à l'abandon". "Quand je lis dans la fameuse tribune que certains militaires - une minorité forcément - expliquent que les forces Sentinelle ont vu des choses dans les quartiers, ce n'est juste pas possible, parce qu'ils ne vont pas dans les quartiers !", a-t-il souligné, pointant un manque de cohérence.

"La réalité de l'action, ce sont des forces de sécurité intérieure qui mènent une lutte déterminée pour éradiquer le trafic de stupéfiants des quartiers ; c'est une lutte déterminée de nos services de renseignement, de nos forces de sécurité avec tous les acteurs de la société, pour lutter contre le séparatisme islamiste qui n'a pas sa place dans les quartiers et n'a sa place nulle part en France", a martelé Laurent Nuñez.

"Une tribune politique d'extrême droite", selon Jean Castex

Soutenue par l'extrême droite et une partie de la droite, cette deuxième tribune a provoqué de vives réactions, notamment au sein du gouvernement. "C'est une tribune politique d'extrême droite, appelons un chat un chat", s'est insurgé le Premier ministre Jean Castex dans les colonnes du Parisien , avant de critiquer l'anonymat des signataires. "Qu'ils s'affichent et qu'ils assument s'ils considèrent que l'essentiel est en jeu", a-t-il insisté, tout en exprimant sa "confiance dans l'Armée".

La ministre des Armées Florence Parly a, elle, dénoncé "une grossière machination politique". Cette tribune "utilise toute la rhétorique, le vocabulaire, le ton, les références qui sont celles de l'extrême droite", a-t-elle déclaré sur BFMTV . Pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, c'est une "grossière manœuvre" à l'approche des élections régionales et présidentielle, accusant les auteurs de "faire de la politique".

Une partie de la droite a apporté son soutien à cette nouvelle tribune, dont le diagnostic est jugé "parfaitement exact", selon l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. Il s'agit d'"un signal d'alarme sérieux", a estimé le député LR du Vaucluse Julien Aubert, précisant qu'"au lieu de chercher à sanctionner, il faut que le gouvernement tienne un discours de lucidité sur l'état du pays".

Il y a un "risque de guerre civile" qui "couve" dans le pays, a estimé pour sa part la candidate à l'Elysée et cheffe du Rassemblement national Marine Le Pen, en reprenant les mêmes termes que la deuxième tribune, et en invitant ses signataires à la rejoindre, comme pour la première tribune.

A gauche, l'ancien président socialiste François Hollande a questionné "la déontologie" de la tribune. "Comment peut-on laisser penser que l'armée aujourd'hui serait animée par de tels sentiments et par une volonté de mettre en cause les principes mêmes de la République ?" Quant au candidat de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon, ces "militaires d'active qui veulent signer une tribune de manière anonyme" sont "factieux et lâches". Il a promis, s'il est élu en 2022, de "purger l'armée de ses membres factieux".