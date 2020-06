TRIBUNE. 23 propositions nouvelles et indépendantes pour l'hôpital public de demain

Le praticien hospitalier Amine Umlil présente ses propositions en amont du Ségur de la santé (Photo d'illustration). © FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Le 25 mai 2020, le gouvernement lance le « Ségur de la santé ». Le délai indiqué pour cette concertation est fixé à sept semaines. Ce délai est court. Mais, en même temps, il constitue un défi. Seules les idées bien identifiées, et repérées de longue date, pourraient surmonter cet obstacle du délai. Relevons qu'à ce jour (13 juin 2020), aucune proposition sérieuse ne semble émerger de cette consultation. Pour l'instant, nous ne constatons que des conflits entre les parties censées conduire ce projet : certains auraient été oubliés et réclament une chaise autour de la table des négociations, d'autres sont en désaccord avec les modalités de mise en œuvre de cette consultation, une réunion qui aurait été annulée la veille d'une rencontre programmée, etc.

Pendant ce temps, et dès le 22 mai 2020, le journal Le Point publie notre réflexion sous le titre « TRIBUNE. L'hôpital public a besoin d'un choc structurel ». Une réflexion qui fait état du désordre et des jeux de pouvoir qui règnent dans l'hôpital public. Comme promis dans cette tribune, nous avons avancé dans notre projet : une liste argumentée de propositions nouvelles et indépendantes concernant l'hôpital public ; que nous envisageons de soumettre au président de la République dans le cadre de l'actuel « Ségur de la santé » (livre à paraître). Cet ouvrage, en cours de finalisation, développe, argumente et illustre chaque

... Lire la suite sur LePoint.fr