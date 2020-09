Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Triathlon : Vincent Luis de nouveau champion du monde, Leo Bergère bronzé Reuters • 05/09/2020 à 17:04









Triathlon : Vincent Luis de nouveau champion du monde, Leo Bergère bronzé par Florian Burgaud (iDalgo) Quelle performance des triathlètes français à Hambourg. Alors que la quasi-totalité de la saison mondiale a été annulée à la suite de la pandémie de coronavirus, l'étape allemande des World Triathlon Series servait de support aux championnats du monde 2020, disputés sur un one shot au format sprint (750 m de natation, 18,9 km de vélo et 5 km de course à pied). Sacré champion du monde l'année passée au bout d'une longue saison, Vincent Luis a réitéré l'exploit sur les bords de l'Elbe et prenant l'avantage sur son compatriote Leo Bergère et sur le Portugais Vasco Vilaca dans le dernier kilomètre de la course. Bergère, justement, prend la médaille de bronze.

