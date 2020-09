Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Triathlon : La France championne du monde en relais mixte Reuters • 06/09/2020 à 15:11









par Adonis Vesin (iDalgo) Unique. Le France est la première nation à remporter trois fois de suite le titre suprême (6 médailles au total) la création du relais mixte en 2009. Après 2018 et 2019, les jeunes Tricolores ont triplé la mise, sans Vincent Luis, champion du monde samedi. Léonie Periault (26 ans, 12e en individuel) et Léo Bergère (24 ans, médaille de bronze hier derrière Luis) ont ouvert le bal. La différence a commencé à se creuser au troisième relais. Cassandre Beaugrand (23 ans, 11e de la course féminine) s'est détachée en compagnie des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Finalement, sous l'impulsion de Dorian Coninx (26 ans, 6e en individuel), la France triomphe à Hambourg sur cette unique manche de la saison du World Triathlon Series.

