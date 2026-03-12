 Aller au contenu principal
Trezeguet allume Vlahović et conseille un numéro 9 à la Juventus
information fournie par So Foot 12/03/2026 à 11:56

Des chèvres ou des zèbres ? David Trezeguet, véritable légende de la Juventus, s’est livré à La Gazzetta dello Sport sur l’attaque de la Vieille Dame. Si Jonathan David et Lois Openda n’ont pas encore convaincu, c’est surtout le Serbe Dušan Vlahović qui est attaqué par le Français .

« J’attendais plus de Vlahović. Il s’est blessé cette année, mais il en est à sa cinquième saison à Turin et même maintenant, on ne sait toujours pas s’il a vraiment sa place à la Juve , commence Trezeguet. J’étais très optimiste concernant Dušan à son arrivée de la Fiorentina. D’une part parce qu’il est Serbe et que je me souvenais de Kovačević, une véritable bête sur le terrain. D’autre part parce que Vlahović est rapide, physique, avec une bonne technique et qu’il a marqué beaucoup de buts à Florence. »

