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Très ému, Raphinha fait une mise au point
information fournie par So Foot 13/11/2026 à 12:28

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Très ému, Raphinha fait une mise au point

Très ému, Raphinha fait une mise au point

Au cœur des critiques. On a beau avoir déjà inscrit 15 buts en 11 rencontres de championnat, être le capitaine de son club et l’une des grosses stars de sa sélection nationale, le monde du football n’épargne personne et Raphinha ne déroge pas à la règle.

Accusé par différents médias catalans de prioriser sa sélection en pleine saison avec le Barça pour disputer des rencontres franchement pas primordiales sous le maillot de la Seleçao , l’attaquant de 29 ans s’est défendu en conférence de presse : « Je pensais avoir été clair, du moins, c’est ce que je croyais. Vu tout ce que j’ai traversé lors de mes trois dernières convocations, avec trois blessures pratiquement au même endroit, je voulais simplement dire que je devais prendre soin de moi. Évidemment, je ne veux pas me blesser à nouveau. Je veux être disponible non seulement pour l’équipe nationale, mais aussi pour Barcelone » , a déroulé Raphinha, très ému.…

MB pour SOFOOT.com

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