Trentième anniversaire de la chute du mur de Berlin : retrouvez nos principaux articles

Pour mieux comprendre les enjeux des célébrations du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, nous avons rassemblé douze articles parus dans « Le Monde » ces derniers jours.

L'Allemagne et l'Union européenne célèbrent ce week-end le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989. Dans une série d'articles et dans un supplément à retrouver en kiosques, « Le Monde » raconte les espoirs et les bouleversements qui ont suivi la chute du « rideau de fer », l'héritage incertain de la réunification de l'Allemagne et les conséquences de la disparition de l'Union soviétique.

Voici les principaux textes ici rassemblés. Bonne lecture.

Les chemins sinueux de la réunification européenne

Décryptage. L'élargissement a été un succès géopolitique pour les pays de l'Union même si les relations entre l'Est et l'Ouest génèrent frustrations, rivalités et malentendus.

Chute du mur de Berlin : ne nous trompons pas de funérailles

Editorial. Même si l'Europe est aujourd'hui en crise sur plusieurs sujets, il ne faut pas oublier que la chute du mur de Berlin a avant tout signé la fin du communisme en tant que régime totalitaire.

L'héritage de la réunification continue de fragmenter l'identité allemande

Décryptage. La revendication d'une identité distincte de celle de l'Ouest est de plus en plus présente dans les débats. Une majorité d'Allemands de l'Est se considèrent comme des citoyens de seconde zone, alors que l'extrême droite progresse.

Berlin, 1989 : le maestro et le Mur

Récit. Le Monde republie un article daté de 1997, dans lequel le grand musicien russe Rostropovitch revient sur ces heures historiques.

