Trente-deux Cubains tués durant l'opération militaire US au Venezuela, dit La Havane
information fournie par Reuters•05/01/2026 à 03:04
Le gouvernement cubain
a déclaré dimanche que 32 ressortissants cubains ont été tués
durant l'opération militaire menée par les Etats-Unis au
Venezuela pour capturer le président vénézuélien Nicolas Maduro,
ajoutant que deux jours de deuil national seraient respectés
lundi et mardi en leur honneur.
