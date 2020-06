Trente ans après, Liverpool rugit à nouveau en Angleterre

Ils ont attendu trente ans. Privés de la saveur d'un titre de champion d'Angleterre depuis trente interminables années, les supporters de Liverpool peuvent enfin exulter à nouveau. En accrochant Manchester City ce jeudi soir, Chelsea a officiellement validé le sacre des Reds, qui ne peuvent plus être rejoints avec 23 points d'avance sur les Citizens à sept journées de la fin. Et malgré les règles de distanciation sociale, les fans des Reds trouveront bien un moyen de célébrer comme il se doit ce titre tant désiré, le plus anticipé de l'histoire de l'élite britannique au passage.

Liverpool-Manchester City-Chelsea : le triangle amoureux

Covid comblé

Relayé par le, Terry McDermott sait de quoi il parle. Ce majestueux milieu de terrain du grand Liverpool des années 1970 et 1980, qui a accroché 5 titres de champion d'Angleterre avec les, s'est reconverti après sa carrière de joueur en tant que membre éminent du Kop des supporters du club. Et comme tant d'autres fans des, il n'a rien vu venir en 1990, année lors de laquelle Liverpool décroche un nouveau titre de champion, qui doit en appeler bien d'autres. Mais au lieu de continuer à terroriser l'Angleterre du foot, Liverpool commence à marquer légèrement le pas, connaît des passages à vide, tombe sur meilleur que lui (cinq places de dauphin depuis 1990) ou semble frappé par le mauvais œil (glissade de Stevie G et cagade contre Crystal Palace en 2013-2014). Au gré des désillusions et des malédictions, lesdoivent ainsi vivre avec trente ans sans titre de champion. Jusqu'à ce jeudi.Évidemment, il y a de quoi continuer à se sentir maudit. Début mars, avant d'attaquer la 30journée du championnat, Pep Guardiola a déjà rendu les armes depuis bien longtemps, affirmant sans ambiguïté que. Résigné, le maître espagnol peut l'être, au vu de la démonstration à laquelle il a assisté toute la saison. Déjà sublime la saison dernière, mais dauphin magnifique de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com