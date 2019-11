Trente ans après la chute du mur, l'Est de l'Allemagne ne produit que l'équivalent de 75 % du PIB de l'Ouest

EN UN GRAPHIQUE - Malgré les efforts consentis par l'Allemagne depuis la réunification en octobre 1990, l'Est ne produit par habitant que les trois quarts des richesses de l'Ouest.

Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe, entre autres, du fait de la faiblesse de l'économie est-allemande. Un peu moins d'un an plus tard, le 3 octobre 1990, les deux Allemagne étaient réunifiées politiquement. Depuis un certain rattrapage économique, social ou culturel de l'Allemagne de l'Est a pu être observé. Trente ans après, pourtant, il reste une partie du chemin à parcourir.

De 1990 à 2018, l'Est est parvenu à refaire son retard en matière économique, mais péniblement. En 1990, les cinq « nouveaux » Länder de l'ex-RDA produisaient l'équivalent de 43 % du PIB par habitant. L'an dernier, ce chiffre était de 75 % (contre 73,2 % en 2017). Le gouvernement fédéral mesurait par ailleurs une hausse de PIB plus élevée à l'Est qu'à l'Ouest en 2018, 1,6 % pour l'ex-RDA contre 1,4 % dans l'Ouest.