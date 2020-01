Trélissac-OM : Marseille garde sa part des recettes et assume

A priori anodin pour le 2e de Ligue 1, le déplacement de l'Olympique de Marseille à Trélissac en Coupe de France n'aura pas été de tout repos. Accroché pendant 120 minutes par ce modeste pensionnaire de National 2, le dauphin du Paris Saint-Germain en championnat a certes fini par l'emporter au terme de la séance de tirs au but (1-1, 4-2 aux t.a.b.).Mais le soir venu, c'est sur un autre terrain que le club phocéen a été contraint de se justifier. Accusé de ne pas avoir cédé sa part des recettes de la rencontre à son adversaire d'un soir, le club olympien évoque notamment le coût de son déplacement. LIRE AUSSI > La boulette de Pelé face à Trélissac, et l'OM mené après... 20 secondes !À peine le match terminé, le président du Trélissac FC s'est en effet plaint de ne pas avoir eu droit à l'intégralité des recettes de billetterie de la rencontre. « Vous remercierez l'OM qui ne nous a pas laissé sa part de la recette [...]. Merci pour le football amateur ! », a fulminé Fabrice Faure auprès des journalistes présents.« C'est la première fois que ça arrive »La tradition de la Coupe de France veut généralement que les clubs professionnels cèdent aux amateurs leur part de recettes. Ce qu'a refusé de consentir le club olympien. « C'est la troisième fois qu'on joue le club marseillais, et c'est la première fois que cela arrive », s'est étonné le président du Trélissac FC.Un début de polémique que l'Olympique de Marseille a tenté d'éteindre, quelques heures plus tard. Dans un communiqué publié sur son site, celui-ci évoque notamment la manne financière que représentait déjà sa venue.« Grâce au fait de recevoir l'OM, le stade était complet et a d'ailleurs essentiellement accueilli des supporters marseillais, très majoritaires », fait-il valoir.« Conditions particulières »Et de sortir sa calculette : « Trélissac a bénéficié d'un stade de 13-000 places et a ...