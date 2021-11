Traversée illégale de la Manche : Xavier Bertrand suggère de laisser les migrants "prendre le ferry" pour contraindre Boris Johnson à "gérer le problème chez lui"

Le président des Hauts-de-France veut forcer Londres à revoir ses règles d'immigration pour qu'elles n'incitent plus les migrants à tenter de rejoindre illégalement le pays.

Le candidat à l'investiture LR pour l'élection présidentielle Xavier Bertrand, le 22 novembre 2021. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Le candidat à l'investiture LR pour l'élection présidentielle Xavier Bertrand a lancé une vibrante diatribe contre le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a demandé à Emmanuel Macron de reprendre les migrants arrivés illégalement sur son territoire, quelques jours après la mort de 27 personnes dans la Manche.

"L'attitude de Boris Johnson est scandaleuse. Encore un qui pense qu'on peut s'essuyer les pieds sur un pays comme le nôtre, c'est inacceptable. Il n'y a qu'une seule solution : on s'attaque à la cause du problème et la cause du problème, ce sont les Britanniques. Les Britanniques sont des hypocrites qui, quand il y a des migrants qui passent de leur côté, sont bien contents. Ils les gardent, ils les font travailler, mal, dans de mauvaises conditions, ils les paient mal, mais ils les gardent", a lancé le président des Hauts-de-France lundi 29 novembre sur franceinfo .

"On va arrêter de voir les migrants prendre des embarcations de fortune, on va les laisser prendre le ferry. C'est 15 euros, ça leur évitera le racket, la rançon des passeurs et ce sera dans d'autres conditions", a poursuivi Xavier Bertrand. Selon lui, "Boris Johnson va gérer le problème chez lui, il va arrêter de nous faire la leçon et il va changer ses règles d'immigration. Aujourd'hui, il demande à la France de réguler l'immigration illégale. Je ne veux plus ces drames et je ne veux plus que les habitants du littoral soient pénalisés", a-t-il insisté. "Depuis maintenant 20 ans, les migrants sont dans une situation dramatique et il y a aussi les habitants du littoral. Si vous ne faites pas ça, jamais l'Angleterre ne changera d'attitude", a-t-il martelé.

"On ne joue pas avec les vies humaines", réagit Clément Beaune

"Regardons toutes les options, nous le ferons, mais un peu de sérieux car on ne joue pas avec les vies humaines dans le but de créer des rapports de force", a réagi le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune sur France Inter . "On parle de vies humaines, de destins", a-t-il insisté. "Que va-t-il se passer si tout le monde peut monter sur le ferry ? Cela va attirer plus de monde et les filières de passeurs qui sont malheureusement cyniques et très organisées vont faire venir encore plus de migrants à Calais, à Dunkerque et à Grande-Synthe", a-t-il estimé.

"Les Britanniques savent très bien que sans négociation avec la France, ils n'y arriveront pas", a encore jugé Clément Beaune, rappelant qu'"en principe la relation avec le Royaume-Uni est bonne". "Cela ne mérite pas cette agitation, ce discours anti-français et anti-européen obsédant et obsessionnel chez les Britanniques depuis le Brexit et qui est ridicule car il ne correspond pas à la réalité", a-t-il poursuivi, considérant qu'il s'agit d'une façon "de cacher les difficultés intérieures britanniques". "C'est un discours dangereux et irresponsable", a conclu le secrétaire d'État, estimant qu'il n'y a "pas de solution facile mais une coopération nécessaire".

Ouvrir un "accès légal à l'immigration"

De son côté, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a appelé le Royaume-Uni à ouvrir "un accès légal à l'immigration" . "Il faut que la Grande-Bretagne ouvre la possibilité d'un accès légal à l'immigration", a-t-il estimé sur BFM/RMC , car "aujourd'hui les personnes qui veulent demander l'asile en Angleterre, n'ont pas d'autres moyens que de traverser la Manche". "C'est parce qu'il n'y a pas de voie légale pour les immigrés d'aller en Grande-Bretagne, et parce que nous travaillons sans carte d'identité en Angleterre, qu'il y a cet appel d'air", a-t-il souligné.

"Que faire avec les Anglais ? Et bien qu'ils changent leur législation, qu'ils prennent leurs responsabilités", a lancé Gérald Darmanin, rappelant que 30.000 demandes d'asile sont enregistrées en Grande-Bretagne contre environ 150.000 en France chaque année. "Je suis tout à fait prêt à discuter" avec les Britanniques "à condition que nous ayons un rapport normal et d'égalité d'humeur", a-t-il assuré.

Dimanche, étaient réunis à Calais les responsables chargés de l'immigration français, allemand, néerlandais et belge, la Commissaire européenne aux Affaires intérieures et les directeurs des agences européennes de police criminelle Europol et des frontières Frontex, les Britanniques ayant été exclus de cette réunion. Dans une déclaration commune, les participants ont "réaffirmé leur engagement à tout mettre en œuvre pour lutter plus efficacement contre les réseaux criminels de passeurs" et reconnu la nécessité "d'améliorer la coopération conjointe avec le Royaume-Uni".