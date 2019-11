traveladdict ou le tourisme intensif

Les accros d'Instagram ne cessent de mettre en scène leur vie à coups de hashtags etde selfies, lançant la tendance (ou pas). Cette semaine, les serial globe-trotteurs.

Instagram est le paradis des addictions a priori avouables sur la place publique (chocolat plutôt que triolisme, donc) et de préférence légales. Il y a ainsi 15,2 millions d'occurrences du #traveladdict employés par les fiers accros au voyage. Là, il y a de tout : moult clichés niais (couchers de soleil en pagaille) et beaucoup trop d'idées plus que douteuses (le selfie mode à Auschwitz...). On y apprend également que le voyage est une addiction à risques, avec plusieurs niveaux de danger.

Au niveau 1, on trouve les gens qui se baignent tout habillés. Bon, ils vont ruiner un vêtement fragile et se fâcher avec la personne à laquelle ils l'ont emprunté. Plus sèche, l'option « photo sur le dos au milieu d'un musée » permet de faire de beaux plans sur les plafonds des galeries du Vatican, par exemple. Et puis le ridicule ne tue pas, cela se saurait. En revanche, les gardiens ne sont pas contents. Et non, « sciocchina », en italien, n'est pas un surnom mignon...

Ras la trompe

Au niveau 2, les rencontres animalières et exotiques. La joie de papoter avec un éléphant ou de nourrir une girafe en direct ? Cela n'a pas de prix. Oui, mais il en a ras la trompe, l'éléphant, des débiles qui lui parlent comme à un bébé alors qu'il a dépassé le quintal depuis longtemps. La girafe ? Elle n'en peut plus de ces friandises sèches qu'on lui tend à longueur de journée pour qu'elle tourne la tête vers l'objectif. Un coup de boule ou un coup de dent, ce sera au choix. Poser dans un cadre toxique, près d'un lac très très bleu, par exemple, compte encore comme un acte de #traveladdict niveau 2. A condition de ne pas s'y baigner.

