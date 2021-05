Travailleurs précaires: la garantie de revenus prolongée jusqu'à fin août (Borne)

L'aide exceptionnelle créée en novembre pour garantir un revenu mensuel de 900 euros net aux travailleurs précaires va être prolongée "jusqu'à fin août", a annoncé mercredi la ministre du Travail Elisabeth Borne.

"Cette aide fonctionne depuis novembre, elle concerne plus de 600.000 demandeurs d'emploi et elle va être prolongée jusqu'à la fin août", a déclaré la ministre sur France Info. Initialement prévue pour quatre mois, elle avait été prolongée une première fois jusque fin mai.

"C'est important de continuer à accompagner ces demandeurs d'emploi qui sont des travailleurs précaires le temps de la reprise de l'activité économique", a-t-elle ajouté.

Cette aide permet à tous ceux qui ont travaillé au moins 138 jours en CDD ou en intérim (soit plus de 60% du temps de travail annuel) en 2019, mais qui n'ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits à l'assurance-chômage du fait de la crise liée à l'épidémie de Covid-19, de bénéficier d'une garantie de revenu minimum de 900 euros par mois.

Sur la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur au 1er juillet, la ministre a aussi indiqué que le décret qui doit corriger des "effets non voulus" avec le nouveau mode de calcul pour les salariés ayant été en congé maternité ou en activité partielle serait transmis mercredi aux partenaires sociaux.

"Le décret rectificatif va être transmis aujourd'hui aux organisations patronales et syndicales et au Conseil d'Etat et vous le verrez, ça protège très bien ces personnes", a-t-elle affirmé.

Concernant le secteur de l'hôtellerie-restauration qui manque de main d'oeuvre, à l'approche de la réouverture à partir du 19 mai, elle a évoqué des formations spécifiques pour les demandeurs d'emploi et les travailleurs en activité partielle, financées à hauteur de 75 millions d'euros.

Pour ceux ayant été longuement en activité partielle, des "formations de ré-entrainement" sont en cours. Ce sont "des formations courtes de trois à cinq jours", a-t-elle précisé, affirmant que ces salariés seraient "opérationnels" pour la réouverture.

"On a aussi effectivement un certain nombre de salariés qui sont passés à autre chose", a-t-elle poursuivi, indiquant avoir demandé à Pôle emploi "de se mettre en contact avec les organisations professionnelles dans chacune des régions, d'identifier les demandeurs d'emploi qui ont travaillé dans ces secteurs et de leur proposer des formations de remobilisation" qui débuteront "d'ici début juin".