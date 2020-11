Travailleurs précaires, jeunes, entreprises : Jean Castex annonce de nouvelles aides économiques

Les travailleurs précaires pourront ainsi bénéficier d'une aide de 900 euros par mois, la Garantie jeunes va être étendue à 200.000 bénéficiaires et les entreprises des secteurs les plus touchés pourront percevoir une aide de 15 à 20% de leur chiffre d'affaires.

Le Premier ministre Jean Castex, le 26 novembre 2020. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Face à la crise économique et sociale provoquée par l'épidémie de coronavirus, le Premier ministre Jean a annoncé, jeudi 26 novembre, de nouvelles aides pour les travailleurs précaires, les jeunes ainsi que pour les entreprises des secteurs les plus pénalisés par la crise.

Le chef de gouvernement a ainsi annoncé l'instauration d'une aide pour les travailleurs précaires, saisonniers, intermittents ou extras" avec une "garantie de ressource de 900 euros par mois" jusqu'en février 2021 . "Il s'agit d'une réponse exceptionnelle pour les 400.000 extras de la restauration, ceux qu'on appelle les permittents de l'événementiel ou d'autres secteurs, inscrits à Pôle emploi et qui ont vu cette année leurs revenus baisser drastiquement", a expliqué le Premier ministre lors d'une conférence de presse.

La ministre du Travail Elisabeth Borne a précisé dans la foulée que l'aide concernera "ceux qui ont travaillé plus de 60% du temps en 2019" et "qui n'ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits" au chômage du fait de la crise. Elle a cité certains travailleurs "particulièrement affectés par la crise" comme les saisonniers, ou "certains Français qui, avant la crise, travaillaient beaucoup en enchaînant contrats courts et périodes de chômage" comme les extras de la restauration, de l'événementiel et certains intérimaires.

Autre aide annoncée : l' extension de la Garantie jeunes . A destination des 16-25 ans qui ne sont "ni en emploi, ni en études, ni en formation" et "en situation de précarité financière", cette aide bénéficiera en 2021 à "au moins 200.000 jeunes", soit un doublement de ses bénéficiaires. Notant que "la crise économique pénalise l'insertion des jeunes sur le marché du travail", le Premier ministre a indiqué que le gouvernement allait "aussi aider les jeunes diplômés qui ont fini leurs études et ont de vraies difficultés, compte tenu de la crise, à trouver leur premier emploi". Cette aide prendra la forme d'un "dispositif spécifique" avec à la fois un accompagnement par Pôle emploi ou l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) et le "bénéfice d'une allocation financière", a-t-il détaillé.

Le Premier ministre a encore annoncé la montée en puissance du dispositif d'aide aux jobs étudiants qui vont passer de 1.600 à 20.000 emplois, pour accompagner "les décrocheurs" pendant les premières années de leurs études. "Nous allons créer 20.000 jobs étudiants dont la mission sera de venir en soutien des étudiants décrocheurs notamment au cours des premières années", a indiqué Jean Castex. "Ces contrats seront passés par les Crous pour une durée de 4 mois, à raison de 10 heures par semaine" et représenteront un "investissement de l'Etat à hauteur de 50 millions d'euros", a-t-il précisé. Le 12 novembre, le gouvernement avait évoqué le recrutement de 1.600 étudiants de novembre à janvier.

Pour les entreprises de certains secteurs pénalisés par la crise comme l'hôtellerie, le tourisme ou l'événementiel, et dont le chiffre d'affaires a chuté "au moins de moitié", une aide "de 15% à 20%" du chiffre d'affaires sera accordée . Le chef du gouvernement a également rappelé le nouveau mode de calcul du Fonds de solidarité pour les entreprises qui resteront fermées en décembre, sur la base de 20% du chiffre d'affaires réalisé pendant la même période de 2019, s'il est plus favorable que l'aide de 10.000 euros.

Jean Castex a ajouté que les discothèques seraient prises en charge par le nouveau dispositif. "Elles demeurent fermées depuis un temps certain, je pense que tout le monde en comprend les raisons. Hélas, l'heure n'est pas à la réouverture des discothèques. Elles seront pleinement bénéficiaires du fonds de solidarité rénové, on ne peut pas les laisser tomber", a-t-il déclaré. Les fournisseurs du secteur du tourisme comme les blanchisseries ou le commerce de gros continueront en décembre à bénéficier d'une aide plafonnée à 10.000 euros si leur chiffre d'affaires est divisé par deux, dans la limite de 80% de leur perte, a détaillé Bercy.

Pour les entreprises des autres secteurs, le fonds de solidarité restera en place en décembre mais plafonné à 1.500 euros, là aussi si le chiffre d'affaires diminue de moitié. "L'ensemble de ces dispositifs de soutien représente un coût mensuel de 3,5 milliards d'euros" pour décembre, selon Bercy. Pour le seul mois de novembre avec beaucoup de commerces fermés qui pourront rouvrir le samedi 28, le coût pour le Fonds de solidarité a été estimé à 6 milliards d'euros.