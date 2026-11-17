Travailler plus, partir plus tôt : Le Pen promet de réformer les retraites "dès son arrivée au pouvoir"

La candidate RN à la présidentielle Marine Le Pen à Paris le 17 novembre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Favorite de l'élection présidentielle selon les sondages, Marine Le Pen a détaillé mardi sa réforme des retraites, avec la promesse d'un retour aux 62 voire 60 ans, financé par davantage de travail et une dose de capitalisation obligatoire. Mais sans garantir le retour à l'équilibre financier du système.

"Une promesse d'avenir et un acte de foi" : en dévoilant son projet, la quadruple candidate à l'Élysée a elle-même franchi un pas longtemps redouté. Comme pour conjurer par avance les critiques, elle a affirmé d'emblée être "en mesure de financer totalement (sa) réforme" tout en "divisant par deux le déficit" des retraites d'ici 2032.

Puis, durant une heure et demie, épaulée de son dauphin Jordan Bardella et de son lieutenant Jean-Philippe Tanguy, la patronne du Rassemblement national a exposé par le menu sa réforme aigre-douce.

Côté sucré, elle maintient donc sa promesse-phare d'un retour de l'âge légal à 62 ans avec 42 années de cotisation, voire 60 ans avec 40 annuités pour ceux qui ont débuté leur carrière avant 20 ans. Une puissante incitation, suppose-t-elle, à entrer plus tôt dans la vie active - surtout avec en parallèle une réforme du collège et de l'apprentissage.

Avantagés aussi, les seniors qui seront poussés à prolonger leur carrière, avec des exonérations de cotisations en lieu et place de l'actuel mécanisme de surcote.

Décote doublée

La candidate RN à la présidentielle Marine Le Pen, à gauche, et droite le président du RN Jordan Bardella, à Paris le 17 novembre 2026 ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Côté salé, tout le monde devra travailler davantage. Les plus précaires comme les plus aisés : il faut aujourd'hui 150 heures au Smic pour valider un trimestre ? Demain "il faudra avoir travaillé au moins à mi-temps" soit 225 heures sur trois mois, quel que soit le salaire, a prévenu Jordan Bardella.

Coup dur aussi pour les chômeurs, puisque leur nombre de trimestres validés sans cotisations sera "limité à quatre sur l'ensemble de la carrière". Et double peine pour les carrières incomplètes, puisque la décote sera doublée à "2,5% par trimestre manquant, dans la limite de 50%", a précisé le jeune chef de parti promis à Matignon en cas de victoire.

Perdants également, les pères de familles nombreuses dont l'avantage (+10 % de pension à partir de trois enfants) "sera progressivement supprimé dans le temps", tandis que les mères verront leur bonus relevé à 12 %.

Quant aux départs anticipés pour "pénibilité" (travail de nuit, bruit, températures extrêmes...), ils seront balayés par le barème réservant le départ à 60 ans à ceux qui auront travaillé "six mois à temps plein" avant 20 ans. Une nouvelle règle qui "remplacera tous les critères de pénibilité", a tranché M. Bardella.

"Abolir la réforme Borne"

La "réparation du système" est à ce prix, selon Marine Le Pen, qui entend ouvrir pour tous "un nouvel acquis social" avec "la création d'un pilier de capitalisation obligatoire". Pour le plus grand plaisir de son allié Éric Ciotti (UDR) assis au premier rang.

Avec comme mise de départ les 20 milliards d'euros existants du Fonds de réserve pour les retraites, et un abondement assuré par la réorientation d'autres cotisations dédiées au logement et à la formation professionnelle. De quoi constituer une cagnote "de quasi 900 milliards d'euros en une génération", a-t-elle calculé.

Assez pour afficher "la certitude qu'une vie de travail sera récompensée par une retraite bien méritée avec un niveau de vie digne". Mais pas pour ramener le système à l'équilibre financier, le RN misant sur les effets de sa politique économique pour combler le manque d'ici cinq ans - les prévisions à plus long terme étant "déraisonnables" selon M. Tanguy.

Qu'importe, puisque "des centaines de milliers de travailleurs partiront plus tôt", insiste Marine Le Pen, pressée "d'engager cette réforme dès (son) arrivée au pouvoir" pour mieux "abolir la réforme Borne au 1er janvier 2028". Une nécessité plus qu'un choix, puisque la loi portant l'âge légal à 64 ans - mise en pause cette année - doit reprendre son cours à cette échéance.

Ses adversaires politiques n'ont pas tardé à fustiger, comme le candidat LR Bruno Retailleau, une "réforme injuste et bancale" ou, comme Jean-Luc Mélenchon (LFI), sur X, une réforme qui "s'acharne contre les femmes et les hommes contraints à des carrières hachées".

"Une vaste arnaque financière", a renchéri Paul Midy, cadre de la campagne de Gabriel Attal (Renaissance). "Ce sont des pyromanes" qui "donnent les apparences de la crédibilité alors que tout est faux", a dénoncé Maël de Calan, porte-parole d'Édouard Philippe (Horizons).

Avis partagé par le ministre des Comptes publics David Amiel, jugeant l'ensemble "à la fois insoutenable financièrement et terriblement injuste socialement", dans une déclaration à l'AFP.