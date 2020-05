Travailler plus après le confinement n'est pas une proposition "pertinente", estime Laurent Berger

Le secrétaire général de la CFDT estime que la question qui va se poser après le confinement "ce n'est pas de travailler plus, c'est de travailler tous".

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger le 10 janvier 2020. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

C'est une proposition qui revient de plus en plus : travailler plus après le confinement pour relancer l'activité en France, dont l'économie est plombée par la crise du coronavirus. Mercredi 6 mai, l'Institut Montaigne a relancé le débat, initié par le Medef et une partie de la droite, en publiant une note listant une série de mesures pour "rebondir face au Covid-19" , notamment l'augmentation du temps de travail journalier et la suppression d'un jour férié.

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a dénoncé jeudi une idée "provocatrice". "Aujourd'hui, ce que l'on pressent, ce sont des centaines de milliers de chômeurs supplémentaires... Ce dont il est question, ce n'est pas de travailler plus, c'est de travailler tous", a-t-il affirmé sur Europe 1, pointant une proposition "pas pertinente" émanent d'un institut d'inspiration "très libérale".

"Quand on va dire à ceux qui ont travaillé en première ligne qu'il va falloir travailler les jours fériés, je pense que l'accueil va être assez froid...", a souligné le leader syndical. Laurent Berger a cependant reconnu qu'un "effort collectif" pourrait être nécessaire après la crise. "Si la promesse c'est 'demain de la sueur et des larmes pour un effort collectif', d'accord, mais si c'est seulement pour les travailleurs, pas question", a-t-il martelé.

"Bien sûr qu'il est urgent de repartir en activité, pour tous ces salariés en chômage partiel et qui, pour nombre d'entre eux, n'ont pas 100% de leur rémunération", a expliqué le patron de la CFDT, mais aussi "si on ne veut pas planter définitivement un certain nombre de secteurs économiques". Néanmoins, cette reprise doit se faire en prenant compte "du besoin de santé et de sécurité des salariés". Ainsi, poursuit-il, dans les entreprises, "les plans de déconfinement doivent être négociés pour que la confiance existe quand l'activité va reprendre".

"La crainte, c'est une augmentation du nombre de chômeurs" , a estimé M. Berger, qui prévoit que certaines entreprises "auront du mal à faire reprendre leur activité", et s'inquiétant particulièrement du sort des jeunes qui vont chercher un travail dans les prochains mois, notamment dans les emplois saisonniers.

Face à cette situation, la CFDT demande "qu'on se mette autour de la table pour discuter d'une mobilisation générale sur l'emploi", avec les organisations syndicales et patronales, le gouvernement, et des experts sur les questions d'emploi.