Travailler bénévolement dans l'entreprise familiale n'empêche pas de réclamer un salaire différé

VIE PRATIQUE. La Cour de cassation a tranché en faveur d'un fils qui avait travaillé quatre ans dans l'exploitation agrocole familiale et qu'il rappelaé qu'il avait droit au salaire différé prévu par le code rural.

Dans le milieu agricole, travailler bénévolement dans l'entreprise familiale peut tout de même donner droit à un salaire, mais plus tard. Selon l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, "les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé".

Un principe rappelé par la Cour de cassation dans le conflit qui opposait deux frères issus d'une famille d'agriculteurs. Après le décès du père, un fils rappelait qu'il avait travaillé quatre ans dans l'exploitation et qu'il avait ainsi droit au salaire différé prévu par le code rural.

Un frère rejetait la demande en observant que si l'aide familiale était bénévole, elle ne pouvait pas entraîner le paiement d'un salaire. Mais l'un n'exclut pas l'autre, ont tranché les juges. Car sous le terme d'aide bénévole, peuvent se trouver différentes situations.

Si l'aide apportée est ponctuelle, occasionnelle et spontanée, si le travail est accompli sans hiérarchie, sans contrainte et ne consiste pas à occuper un poste de travail nécessaire au bon fonctionnement de l'exploitation, il s'agit d'une véritable aide naturelle familiale qui ne donne pas droit à un salaire. Mais s'il manque une de ces conditions, s'il y a subordination ou rétribution sous une forme quelconque, il s'agit d'un travail salarié, selon le site de la Mutualité sociale agricole (MSA).