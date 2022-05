Travail : valeurs, bien-être, relation avec l'entreprise... ce qui a changé depuis la pandémie

( AFP / LOIC VENANCE )

Dans le monde du travail, les valeurs ont changé, en France comme dans les autres pays du monde. C'est l'une des conséquences de la crise du Covid-19 dans le milieu professionnel. En effet, selon une étude* du cabinet Mercer publié le jeudi 5 mai, "la sécurité de l'emploi, l'image et la réputation de l'entreprise sont désormais la 2e raison pour laquelle les individus ont rejoint leur entreprise actuelle", peut-on lire. L'étude précise que ces valeurs étaient "citées en 9ème raison avant la pandémie".

Travailler pour une entreprise en adéquation avec ses valeurs personnelles est désormais primordial. Quasiment la totalité des employés - 96% - "attendent de leur employeur qu'il mène un programme de développement durable qui concilie les résultats financiers et les questions sociales, la diversité/équité et l'impact environnemental", explique encore l'étude. "Dans un monde où toute action est connue en temps réel sur les réseaux sociaux, une entreprise ne doit pas se limiter à la gestion de sa marque, elle doit avoir une identité, une voix authentique sur les grands problèmes du moment", a décrypté Raphaële Nicaud, Directrice conseil Talents et Transformation chez Mercer France.

Travailler "avec" une entreprise

La relation entre collaborateur et entreprise est aussi en pleine évolution depuis la crise sanitaire. L'heure n'est plus au travail "pour" une entreprise, mais plutôt "avec". Pour 92% des responsables RH, "davantage d’efforts doivent être déployés afin d’instaurer une culture de confiance au sein de leur entreprise", chiffre encore cette étude. "68% des collaborateurs ne rejoindraient une entreprise qu’à condition qu’ils puissent travailler à distance ou dans le cadre d'une convention hybride", ajoute-t-elle.

Autre facteur important : le bien-être en entreprise. Le risque de burn-out a fortement augmenté depuis le Covid-19 : cette année, 96% des salariés s'y sentent exposés, alors qu'ils étaient 63% en 2020.

Le Covid-19, "accélérateur" d'un nouveau rapport au travail

Autorité de financement et de régulation de la formation professionnelle, France Compétences estime que "la crise actuelle joue un rôle d'accélérateur de questionnements sur le sens et les conditions d'exercice de son activité". Ce n'est pas encore la "grande démission", du nom de ces départs en cascade dans les entreprises américaines au sortir de la pandémie, mais en France, selon un sondage pour l'organisme qui gère le chômage, 58% des actifs en emploi ont au moins un projet de changement de vie professionnelle.

D'après l'enquête BVA, qui mêle données quantitatives et entretiens qualitatifs à partir d'un échantillon représentatif de 5.162 personnes, la "perte de sens" est la raison la plus partagée (27%) par les actifs en reconversion, qui évoquent aussi "l'insatisfaction" due aux conditions de travail (23%), à la rémunération (22%), à une pression trop importante (20%). Pour Béatrice Delay, responsable à France Compétences, "l'insatisfaction professionnelle est omniprésente dans les parcours de reconversion et, en même temps, elle se combine à des raisons d'un autre ordre : une opportunité, un projet, une raison personnelle".

Pour l'économiste Mireille Bruyère, du Centre de recherches et d'études Travail organisation pouvoir (Certop-CNRS), la pandémie "a révélé quelque chose qui était déjà là : une crise du travail générale, qui concerne les formes d'emploi et le sens du travail". Sociologue spécialiste de l'organisation du travail, Pascal Ughetto estime que "la crise sanitaire amplifie un mouvement de bascule, qui à l'origine en est indépendant, et qui s'accélère avec la diminution du chômage : le renversement du rapport de force entre employeurs et salariés, ces derniers ayant beaucoup plus la possibilité de faire valoir leurs prétentions".

* Septième édition de l'étude annuelle sur les tendances mondiales en matière de talents réalisée par Mercer France auprès de 11 000 participants (dirigeants, responsables RH et salariés) issus de 16 pays différents – dont 662 en France.