Travail : un projet de budget 2023 en forte hausse mais à relativiser

Le projet de budget 2023 pour l'emploi et la formation professionnelle est en forte hausse, de 6,7 milliards par rapport à 2022, en grande partie du fait de la prise en compte de dépenses liées à l'apprentissage figurant auparavant dans le plan de relance, selon le ministère du Travail.

"À champ constant, lorsqu'on retraite les primes à l'apprentissage et la subvention à France compétences (le régulateur de l'alternance et la formation professionnelle), on est sur un budget qui augmente d'un milliard d'euros", a expliqué le ministère, qui reconnait le caractère "difficilement lisible" de l'évolution des chiffres.

Ce projet de budget, de 20,71 milliards d'euros au total, inclut donc une enveloppe de 3,5 milliards d'euros pour payer les aides exceptionnelles de l'État à l'embauche d'alternants - 5.000 euros pour un mineur, 8.000 pour un majeur - décidées pendant le covid et pour l'instant prolongées jusque la fin de l'année.

"Ces montants sont à comparer aux crédits de paiement de l'année dernière qui étaient de 3,3 milliards", a précisé le ministère. "C'est une provision car on n'est pas encore fixés sur le volume d'apprentis en 2022", a-t-on ajouté.

Après 733.000 en 2021, le gouvernement table sur plus de 800.000 contrats d'apprentissage signés cette année et se fixe un objectif d'un million en 2027.

Autre incertitude, le gouvernement doit annoncer d'ici la fin de l'année une réduction de la voilure de ces aides pour l'année prochaine, après une concertation avec les partenaires sociaux.

Le projet de loi de finance prévoit aussi une dotation exceptionnelle d'1,7 milliard à France compétences qui est fortement déficitaire. Ce déficit est aussi et avant tout lié à l'envolée du nombre d'apprentis conjuguée à la réforme du financement de l'apprentissage.

Depuis 2020, le financement des Centres de formation des apprentis (CFA) repose, non plus sur des subventions régionales complétant les versements des entreprises, mais sur un financement au contrat.

Par ailleurs, le projet de budget prévoit le financement de 300.000 contrats d'engagement jeune (CEJ) comme cette année, 200.000 par les missions locales et 100.000 par Pôle emploi.

Après dix ans de baisse des effectifs, le projet de loi prévoit aussi une hausse de 60 emplois au ministère, dont une dizaine pour faire le suivi des chantiers liés aux Jeux olympiques.

Pôle emploi conservera le renfort d'effectifs obtenu en 2022, à hauteur de 969 emplois à temps plein, pour renforcer son accompagnement des chômeurs les plus éloignés de l'emploi et pour mettre en oeuvre le plan visant à satisfaire les besoins en recrutement dans les secteurs en tension.