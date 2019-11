Travail : les salariés respectent de moins en moins leurs arrêts maladie... et le regrettent

Les deux tiers des salariés déclarent d'ailleurs avoir déjà travaillé en étant malade sur l'année écoulée.

Une carte vitale, un stethoscope et des médicaments à Paris, le 14 mars 2016/ ( AFP / FRANCK FIFE )

Près d'un salarié sur deux (44%) s'est vu prescrire au moins un arrêt de travail au cours des douze derniers mois, un chiffre stable mais "élevé", et 37% deux arrêts ou plus, selon une enquête annuelle de Malakoff Médéric Humanis publiée jeudi 28 novembre. Mais un phénomène se développe : le refus de respecter les arrêts prescrits. Ainsi, 28% des arrêts maladie sont "non pris" ou seulement "partiellement". Un phénomène qui concerne beaucoup les dirigeants.

"Les arrêts de quatre à dix jours sont ceux qui sont le moins pris . Entre six et 15 jours, ils le sont plus mais souvent partiellement", précise l'enquête.

Les salariés interrogés expliquent qu'ils ne prennent pas leurs arrêts prescrits principalement parce qu'ils "ne se laissent pas aller" et que "les journées non-travaillées ne sont pas prises en charge" .

REGRETS

Néanmoins, près de la moitié (47%) des salariés ayant refusé au moins un arrêt de travail regrette a posteriori leur décision.

Par ailleurs, deux tiers des salariés disent avoir déjà travaillé en étant malade au cours des 12 derniers mois, selon cette enquête, et 63% sont favorables à bénéficier du télétravail au lieu d'être en arrêt maladie, si le médecin juge cela approprié. Il en est de même pour 80% des dirigeants.