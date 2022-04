Travail : les embauches restent à un haut niveau au premier trimestre, selon l'Urssaf

Par secteurs, les déclarations d'embauche de plus d'un mois augmentent légèrement dans l'industrie, se contractent dans la construction et se stabilisent dans le tertiaire.

Des ouvriers dans une usine au Havre, le 8 avril, 2022. ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Le marché du travail reste stable. Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois (hors intérim) a baissé très légèrement au premier trimestre (-0,5%), mais est resté à un haut niveau avec plus de 2,4 millions de déclarations , a expliqué, mercredi 20 avril, l'Urssaf.

Au quatrième trimestre 2021, les déclarations d'embauche s'étaient stabilisées (+0,3%) après une forte hausse au trimestre précédent, atteignant alors un "pic historique" , selon les données de l'Urssaf Caisse nationale (ex-Acoss). Elles restent au 1er trimestre 2022 au dessus de 2,4 millions pour le troisième trimestre consécutif. Les embauches en CDI sont stables (-0,1% après + 2,9%) tandis que celles en CDD de plus d'un mois diminuent de 0,9% (après -2,2%)

Contraste selon la taille de l'entreprise

Par rapport au dernier trimestre 2019, juste avant le déclenchement de la crise liée au Covid-19 , les déclarations d'embauches de plus d'un mois augmentent de 11,7% . Au premier trimestre 2022, l'évolution des embauches de plus d'un mois est contrastée, selon la taille de l'entreprise. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, une baisse a été observée (TPE, -3,9% après -1,6%). A l'inverse, pour celles de plus grande taille, la progression se poursuit(+2% après +1,7%).

Graphique montrant l'évolution du taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) en France depuis 2010, derniers chiffres au T4 2021 ( AFP / )

Par secteurs, les déclarations d'embauche de plus d'un mois augmentent légèrement dans l'industrie (+0,6%, après +3,4%), se contractent dans la construction (-3,8%, après -0,3%) et se stabilisent dans le tertiaire (-0,2%, après +1,6%). Leur niveau dépasse très nettement celui enregistré au dernier trimestre 2019 dans l'industrie (+14,3%) et dans le tertiaire (+13%). L'écart est beaucoup plus mesuré (+0,6 %) dans la construction, secteur qui a globalement moins pâti de la crise.