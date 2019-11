Travail : le bruit, ennemi des salariés en open space

Il y a le voisin de bureau qui met son casque sur les oreilles lorsqu'il a besoin d'écrire, celui qui va passer ses coups de fil dans un box dédié ou dans le couloir, cet autre enfin qui part s'isoler dans une salle de réunion vide pour pouvoir travailler au calme. Dans cette grande entreprise parisienne où la plupart des salariés travaillent dans des espaces ouverts, sans cloisons entre les bureaux, chacun a trouvé sa parade contre le bruit ambiant. Et c'est presque un réflexe d'autoprotection. L'association JNA (Journée nationale de l'audition) estime en effet que « le bruit en entreprise provoque une perte d'intelligibilité de la parole, notamment en open space ».« Ce fort désagrément, à répétition, provoque fatigue, irritabilité, stress et, in fine, accidents par perte de vigilance et désertion du lieu de travail », déplore l'association, qui exige que l'on modifie la réglementation en vigueur, datant d'une époque où les open spaces n'existaient pas. « La législation fixe à un seuil de 80 dB pendant huit heures la valeur d'exposition qui déclenche une action de la part de l'entreprise (comme fournir des bouchons de protection), explique Sébastien Leroy, responsable des programmes santé pour la JNA. Or, les open spaces peuvent être bruyants sans atteindre ce seuil. » À titre de comparaison, 70 dB, c'est un aspirateur et 80 le bruit d'un klaxon !Les maux de tête, la fatigue en fin de journée, Cherif connaît bien ça, lui qui travaille depuis deux ans dans un open space à Lyon au sein d'une grande entreprise publique. « Sur ces plateaux, on est dérangé en permanence par le passage de gens, une discussion entre deux personnes et le son monte, monte, monte au point qu'on est obligé de s'isoler dans des box pour téléphoner », explique ce commercial.Des « pauses acoustiques » demandées« Comme personne ne travaille au même rythme, certains se mettent à discuter quand d'autres ont ...