Travail de nuit dans les commerces : le gouvernement reporte son projet

Vous pensiez bientôt pouvoir faire vos courses dans une supérette ou un supermarché après 21 heures ? Raté. Cette petite révolution culturelle, vient d'être renvoyée aux calendes grecques. Ce mardi, alors que le ministère du Travail était censé peaufiner son projet de loi portant sur « diverses mesures d'ordre social », avant de le présenter mercredi en conseil des ministres, l'entourage de Muriel Pénicaud a fait savoir que le sujet du travail de nuit dans les commerces alimentaires serait finalement renvoyé « à une concertation de six mois ». A l'issue de cette concertation, le gouvernement pourra prendre une ordonnance sur ce sujet « dans un délai de dix-huit mois »... En d'autres termes, le projet est mis sous le tapis.C'est un sacré retour à la case départ, après des mois de déclarations publiques et de négociations en coulisses. Il y a deux semaines, le projet gouvernemental était même ficelé. Mais depuis, le climat social s'est tendu, à mesure que la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites s'approche. Vu le contexte, le gouvernement ne veut surtout pas que ce sujet socialement sensible lui explose à la figure. Bientôt une décision de justice sur MonoprixA l'origine du projet, il y avait la demande des commerces alimentaires de reculer de 21 heures à minuit la définition du travail de nuit, comme c'est déjà le cas par dérogation dans le secteur de la presse, du spectacle, des discothèques ou pour l'alimentaire, dans les zones touristiques internationales (ZTI). « Il s'agissait de sécuriser juridiquement ce qui se fait déjà dans certaines villes, où des commerces sont ouverts jusqu'à 22 heures par exemple à la suite d'un accord d'entreprise, rappelle Jacques Creyssel, le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) qui regroupe Carrefour, Auchan ou encore Casino. Mais depuis 4 ou 5 ans, les tribunaux ont estimé que cet usage était en ...