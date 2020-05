Transports, parcs, vélos, écoles... Ce que prévoit Anne Hidalgo à Paris pour le déconfinement

A une semaine du déconfinement, la maire de Paris détaille dans les colonnes son plan pour l'après-11 mai et assure qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts en 2020.

La maire de Paris Anne Hidalgo, le 9 avril 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Après huit semaines de confinement, l'activité va progressivement reprendre en France à partir du 11 mai. Une rentrée périlleuse qui inquiète particulièrement les maires, à commencer par celle de Paris. Dans un entretien au Parisien publié lundi 4 mai, Anne Hidalgo détaille son plan de déconfinement.

ECOLE : 15% des élèves dès le 14 mai

Dimanche 329 maires d'Île-de-France, dont Mme Hidalgo, ont écrit une lettre ouverte à Emmanuel Macron ". Alors que le chef de l'Etat leur a opposé une fin de non-recevoir, estimant que le déconfinement était "une étape indispensable" afin de remettre le pays en marche, la maire de Paris assure qu'elle ne contreviendra pas aux directives du gouvernement.

"Notre rôle, si l'Education nationale décide d'ouvrir les écoles en mai, c'est de faire en sorte que les écoles soient prêtes pour accueillir les enfants", affirme-t-elle. "On estime qu'on devrait accueillir grosso modo pas plus de 15% des élèves parisiens le 14 mai. Ce sera progressif évidemment" , précise la socialiste. Seront prioritaires les enfants des personnels de la RATP, en situation de handicap ou ceux ayant décroché pendant le confinement, ainsi que ceux en grandes sections de maternelle, CP, et CM2. En ce qui concerne la réouverture des cantines ou non et la gestion de la pause déjeuner, l'édile explique que cela géré au cas par cas.

"200 crèches municipales seront ouvertes, soit environ 4.400 places sur les 40.000 que propose la Ville, à partir du 12 mai. Ce sera progressif là aussi, avec une réduction du nombre d'enfants par section, autour de 5", a-t-elle ajouté.

TRANSPORTS : limiter l'utilisation de la voiture

La mairie de Paris va "doubler le nombre de places dans les parkings relais et dans (les) parcs de stationnement aux portes de Paris" , avec "2.000 places réparties dans 30 parcs" qui "seront gratuites pour les titulaires du pass Navigo", indique Anne Hidalgo. La semaine dernière, Mme Hidalgo, avait martelé son "opposition à ce que Paris soit envahie de voitures, synonymes de pollution".

Pour les pistes cyclables, outre la rue de Rivoli, annoncée la semaine dernière à l'AFP, "l'avenue du Général Leclerc, le boulevard Saint-Michel, le tunnel de l'Etoile et la porte Maillot... Au total, 50 km de voies, d'habitude réservées aux voitures, seront consacrées aux vélos ", détaille encore l'édile.

Dans une ville particulièrement dense, où l'espace public rend difficile parfois le respect de la distanciation physique, la maire de Paris annonce qu'"une trentaine de nouvelles rues seront aussi piétonnisées, notamment autour des écoles, pour permettre d'éviter les regroupements".

PARCS : réouverture des parcs

la maire de Paris souhaite que "les parcs et jardins (actuellement fermés, Ndlr), ainsi que les bois, puissent être des lieux de promenade et de respiration". "J'ai fait une proposition pour qu'ils rouvrent, avec un système de comptage", ajoute-t-elle, précisant qu'"il n'est pas question de permettre les pique-niques ou la pratique sportive collective". "Et, dans un premier temps, les aires de jeux resteraient fermées."

FESTIVITES : Paris Plage maintenu

Alors que l'été approche avec son lot de festivités traditionnelles, Anne Hidalgo assure que Paris Plage sera maintenu, mais "dans une forme allégée". En revanche, elle "ne pense pas que la Fête de la Musique puisse avoir lieu cette année à Paris". Nombre de festivals ont déjà été annulés cet été en France.

MASQUES : pas obligatoires mais fortement recommandés

Sur la question des masques, Anne Hidalgo recommande aux Parisiens d'en porter un en public tout en se permettant d'adresser une petite pique au gouvernement, "le masque, contrairement à ce qui a pu être dit, est une mesure de protection de soi et des autres."

Anne Hidalgo promet par ailleurs qu'il n'y aura aucune augmentation d'impôts en 2020 pour les résidents de la capitale. "On n'a pas à faire payer aux Parisiens une situation exceptionnelle", justifie la maire de Paris.