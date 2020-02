Transports : les Français sont globalement satisfaits de la circulation dans leur commune

Un sondage Odoxa-CGI vient pointer les grandes disparités entre petites et grandes villes sur les questions de transport.

(photo d'illustration) ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Circuler en ville : un "calvaire" pour certains, mais pas si répandu que ça à l'échelle nationale. Tel est l'un des constats dressés par une étude Odoxa-CGI, pour Franceinfo , France Bleu et la presse régionale.

Selon cette enquête "La voix des territoires", plus des trois quarts des Français sondés ne rencontrent pas de difficultés dans leurs déplacements en voiture dans leur commune. Dans le détail, ils sont 34% à dire que l'on peut circuler "très facilement", et 44% "assez facilement". Seulement 5% des sondés disent circuler "très difficilement".

La Normandie, "paradis" des automobilistes ?

L'étude, rendue publique mercredi 12 février, rend compte de "fortes disparités" selon le lieu de résidence. Dans les villes de plus de 100.000 habitants, moins d'un sondé sur deux (43%) dit pouvoir circuler facilement, tandis que 85% disent préférer les transports en commun dans leurs déplacements.

Dans les communes de moins de 2000 habitants, la tendance est radicalement opposée : 91% des sondés concernés disent ainsi privilégier la voiture.

Les régions où l'usage de la voiture est perçu comme plus facile sont la Normandie (91% de satisfaits), le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val-de-Loire (88%), et la Bretagne (86%).