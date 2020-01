Transports : le métro XXL de Toulouse prêt à démarrer

« J'ai vraiment hâte que la nouvelle ligne soit mise en service car tous les matins, c'est la cohue pour entrer dans le métro aux heures de pointe, confie Patricia, une utilisatrice régulière de la ligne A du métro de Toulouse (Haute-Garonne). Je le prends tous les matins à la station Patte d'Oie et je dois laisser passer trois ou quatre rames avant de pouvoir monter ».Ouverte en 1993, la ligne A du métro toulousain est victime de son succès, face à l'augmentation du nombre de voyageurs : 57,8 millions en 2016. Pour absorber deux fois plus de passagers, Tisséo, l'organisateur des transports en commun de l'agglomération toulousaine, a lancé un chantier de doublement des rames à 52 m contre 26 actuellement.Allonger les quais sans stopper le traficAprès trois ans de travaux, les Toulousains pourront profiter de leur ligne XXL dès ce mercredi 8 janvier. L'opération d'agrandissement de la ligne A est unique, puisque le métro est resté en service durant toute la durée du chantier. La difficulté était d'allonger les quais de trois stations courtes (Patte-d'Oie, Mermoz et Fontaine-Lestang), sans stopper le trafic.Ce chantier pour gagner de la place dans les stations a été possible grâce au démontage du tunnel par l'extérieur, ce qui constitue une première mondiale dans le domaine des travaux publics. « Cela a été une gymnastique complexe pour démonter la protection du tunnel, créer une nouvelle dalle de béton, tout en poursuivant l'exploitation du métro, explique Francis Grass, président de Tisséo Ingénierie, qui a remporté grâce à ce chantier un concours international réunissant les spécialistes de l'industrie des tunnels.« C'est une prouesse en termes de travaux publics, mais aussi pour changer le système d'exploitation du métro, pas adapté à des quais plus longs, ajoute-t-il. Nous avons procédé à la marche à blanc des rames les 10 et 11 décembre. Il reste quelques réglages mais la ligne ...