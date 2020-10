Transports : le "camion-vert" va t-il se multiplier sur nos routes?

Tel est le souhait de la présidente de France Logistique, qui a suggéré des ajustements sur le projet de loi de finances afin d'accélerer la transitions écologique des poids-lourds.

Des poids-lourds, sur l'A10, près de Bordeaux (illustration) ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Les autorités doivent dresser rapidement "une feuille de route clarifiée" pour accélérer la transition écologique du transport routier de marchandises, a demandé Anne-Marie Idrac, présidente de l'association France Logistique. "La première priorité, c'est la décarbonation du transport routier de marchandises", a t-elle déclaré devant la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, mardi 13 octobre. "Il faut développer le camion vert!", clame t-elle.

Si le fret ferroviaire réussit à doubler sa part à 18% d'ici 2030, et en ajoutant la part du fluvial, "il restera (...) autour de 80"% des marchandises transportées par camion en France, a-t-elle calculé. "Il ne faut pas avoir peur de parler des camions. Il faut encore moins avoir peur (...) d'agir pour qu'ils soient verts", a-t-elle souligné. France Logistique a suggéré des amendements au projet de loi de finances (PLF)pour 2021 "qui pourraient accélérer la transition écologique" des poids lourds, a indiqué Anne-Marie Idrac.

Des "entrepôts vertueux" relocalisés en France?

Et si certains programmes sont déjà engagés, les professionnels "ont besoin d'une feuille de route clarifiée sur la disponibilité des technologies, l'évolution des coûts" tant pour l'investissement que pour l'exploitation, et "des facilités d'exploitation", selon elle. Il faut que se mettent en place simultanément investissements, possibilités d'avitaillement des camions et un cadre règlementaire adéquat, a ajouté la responsable, réclamant "que le 'la' politique soit donné".

"S'il vous plaît, dans le PLF, si vous pouviez faire quelque chose pour accélérer le changement de véhicule des transporteurs routiers", a-t-elle demandé aux députés. Anne-Marie Idrac a aussi plaidé pour des "entrepôts vertueux", qui devraient être "bien situés", et "si possible ailleurs qu'à l'étranger". "On ne pourra pas réindustrialiser la France, ou relocaliser des productions en France sans logistique efficiente", a-t-elle souligné. Présidée par Anne-Marie Idrac (qui fut notamment secrétaire d'Etat au Transports et au Commerce extérieur, et a dirigé la RATP et la SNCF), France Logistique est une association, lancée en janvier, regroupant des organisations professionnelles et des entreprises de la filière.