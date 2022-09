Transports: la priorité au réseau ferroviaire, assure Clément Beaune

Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a affirmé jeudi que le gouvernement entendait faire "une priorité absolue" des investissements dans le réseau ferroviaire, ajoutant qu'il faudrait être inventif dans les modes de financement.

"Je veux en faire une priorité absolue. (...) Si aujourd'hui, nous n'investissons pas massivement sur notre réseau, nous aurons un gros problème", a déclaré M. Beaune lors d'un débat au congrès de Régions de France, à Vichy.

L'effort mis sur le réseau doit selon lui être "une priorité budgétaire: (...) parfois ça veut dire que ça passera avant un certain nombre d'autres grands projets, que nous n'abandonnerons pas, [mais] qui pourront être étalés dans le temps".

Concrètement, "je pense qu'on devrait aller plus loin" que ce qui est prévu dans le contrat de performance que l'État vient de signer avec SNCF Réseau, a-t-il dit.

Celui-ci prévoit 2,8 milliards d'euros d'investissements par an -une somme jugée insuffisante ne serait-ce que pour freiner le vieillissement des voies ferrées-, et n'envisage rien pour leur modernisation.

M. Beaune s'est dit "extrêmement ouvert et constructif pour envisager des modèles différents" de financement, et "inventer" des outils tels que des "sociétés de projet" alimentées par des taxes locales, afin d'apporter un financement pérenne aux projets et "éviter les coups d'accordéon" d'un budget à l'autre.

"Le ferroviaire est la colonne vertébrale de la mobilité propre", a-t-il souligné, reprenant les mots de la Première ministre Elisabeth Borne, et le réseau "la colonne vertébrale de la colonne vertébrale".

Outre l'effort sur le réseau, M. Beaune a dit vouloir mettre le paquet sur les transports du quotidien, et "pas seulement ceux des métropoles", reprenant ainsi le programme de Mme Borne quand elle occupait son poste entre 2017 et 2019.

"Il n'y aura pas les mêmes réponses au même rythme partout", a-t-il remarqué.

Présent au débat, le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a également plaidé -comme il le fait depuis plusieurs mois- pour accentuer l'effort sur le réseau, sans quoi son grand projet à 100 milliards d'euros de doubler la part du ferroviaire dans le transport de voyageurs et de marchandises en une quinzaine d'années serait impossible.

"Il faut commencer par ça", a-t-il insisté. Dans l'immédiat, il a une nouvelle fois demandé une rallonge budgétaire pour SNCF Réseau dès cette année -une demande que M. Beaune n'a pas repoussée.

M. Farandou veut développer en priorité les "réseaux express métropolitains" -des RER dans les grandes villes de province, avec des trains tous les quarts d'heure- et le fret. Il espère aussi "aller encore plus loin dans le réseau à grande vitesse".