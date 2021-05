Transports : "Il faudra que l'avion coûte plus cher", estime le patron d'ADP

Face à l'augmentation à prévoir du prix des billets dans les prochaines années, le PDG du premier réseau aéroportuaire mondial "préfère que ce soit le consommateur qui paie plutôt que le contribuable".

(illustration) ( AFP / ODD ANDERSEN )

Mis à terre par la crise sanitaire qui paralyse les échanges depuis plus d'un an, le trafic aérien, s'apprête à redémarrer à l'approche de l'été. "Il y a une envie de voyager qui est très forte", mais si le secteur reste dans l'attente de savoir quelle sera la dimension de la reprise", a déclaré le PDG d'Aéroports de Paris (ADP), mardi 4 mai. Interrogé sur les perspectives de retour à la normale pour le trafic aérien, il estime que le niveau d'avant-crise pourrait être rejoint entre 2024 et 2027. Il anticipe également une hausse du prix des billets dans le futur. "J'ai toujours pensé que les prix augmenteraient", explique t-il.

"Le prix des avions va augmenter, le prix des carburants va augmenter"

"Il est incontestable qu'il yaura dans les vingt années qui viennent une lutte pour l'énergie. Pour décarboner le monde, il va falloir faire preuve d'innovation, et l'aviation n'y échappera. Comme je ne suis pas ami de l'augmentation des impôts, je suis ami que le consommateur paie ce qu'il utilise. Et comme le consommateur d'avion va devoir avoir recours à des équipements plus onéreux, je pense que le prix de l'avion va légèrement augmenter", a t-il décrit, à l'antenne de franceinfo .

Evoquant le "défi est de réussir la transition énergétique", Augustin de Romanet mentionne deux axes : d'une part, l'utilisation croissante de biocarburants, et d'autre part le développement des avions à hydrogène, pour lequel Airbus s'est engagé sur la date de 2035. "Le prix des avions va augmenter, le prix du carburant va augmenter", et "je préfère que ce soit le consommateur qui paie plutôt que le contribuable!". "Il faudra que l'avion coûte plus cher", résume t-il.

Evolution des activités de transport routier et aérien dans une sélection de pays ( AFP / )

Début avril, Total a annoncé avoir entamé la production en France de biocarburants d'aviation durables, en ayant recours à des huiles de cuisson usagées, un élément essentiel au transport aérien pour qu'il réduise ses émissions de carbone.

Ce carburant d'aviation durable (SAF) est produit dans la bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) et sur le site d'Oudalle (Seine-Maritime), spécialisé dans les solvants et fluides spéciaux, a indiqué le géant pétrolier et gazier, qui se diversifie de plus en plus. Ces biocarburants aériens "seront destinés aux aéroports français dès le mois d'avril", ajoute-t-il, sans préciser lesquels.