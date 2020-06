Transports : "Il est très probable que le masque soit porté tout l'été", estime Jean-Baptiste Djebbari

Si le trafic SNCF et RATP revient progressivement à la normale, la situation sanitaire reste encore sensible, a rappelé lundi matin le secrétaire d'État chargé des Transports.

Le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari à la Gare de l'Est à Paris, le 10 mai 2020. ( POOL / THOMAS SAMSON )

Un mois et demi après la levée des mesures de confinement, le déconfinement entre ce lundi 22 juin dans une nouvelle étape , avec notamment la réouverture des salles de cinéma, le retour obligatoire à l'école et la réouverture de toutes les stations de métro de Paris. Pour autant, la crise sanitaire du Covid-19 n'est pas terminée. Ainsi, "il est très probable que le masque soit porté tout l'été" dans les transports en commun, a indiqué lundi matin sur RTL le secrétaire d'État aux Transports.

"Nous avons des demandes des opérateurs pour le faire porter tout l'été", a précisé le ministre, assurant par ailleurs qu'il s'agissait également d'une "demande des usagers qui prennent le métro et le train". "Ça reste la pierre angulaire de la protection dans les transports" , a assuré Jean-Baptiste Djebbari, rappelant qu'il existait un consensus scientifique sur le fait qu'"il faut le porter jusqu'à ce que le virus ne circule plus activement". Selon lui, entre "85% et 90%" des usagers respectent cette obligation sanitaire.

Malgré la chaleur qui s'annonce, il faut "rester extrêmement vigilant" dans tous les transports en commun, et il n'y "aura pas de tolérance face au virus" , a-t-il martelé. Jean-Baptiste Djebbari a toutefois annoncé la mise en place de brumisateurs afin que "le confort soit maximal".

Outre les métros, le trafic SNCF va également repartir à la normale, avec 100% de l'offre de trains disponible à la réservation dès ce week-end , a par ailleurs annoncé le ministre. "On a environ 35% des réservations sur le mois de juillet. C'est 30% de moins que l'année dernière à la même date, mais c'est beaucoup plus que la semaine passée", a-t-il précisé.

Néanmoins, Jean-Baptiste Djebbari prédit un "effet report" vers la voiture individuelle, vu par les Français comme un "havre sanitaire". Ce qui n'entraînera pas pour autant un baisse du prix des péages autoroutiers , ainsi que le réclamaient certains. "Il ne faut pas tomber dans la démagogie : toute baisse des péages doit être financée par l'impôt", a-t-il rappelé.