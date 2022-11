Transports du Grand Lyon: hausse de 3% des tarifs en vue

Les prix des transports en commun du Grand Lyon, deuxième réseau de transports urbains en France, devraient augmenter de 3,3% en moyenne en 2023 en raison de la hausse des coûts, a annoncé mercredi Sytral Mobilités dans un communiqué.

Confronté à la forte inflation et à la crise énergétique mondiale, Sytral Mobilités, l'autorité organisatrice des transports pour le département du Rhône et l'agglomération lyonnaise, a expliqué qu'il "devrait être impacté à hauteur de +20 millions d'euros en 2022" par la hausse des coûts de l'énergie.

Il va donc proposer aux élus du conseil d'administration une hausse moyenne de 3,3% sur le réseau TCL (Lyon et périphérie) et de 3% sur les réseaux Libellule et Cars du Rhône (dans le département du Rhône). Le vote se tiendra le 8 décembre.

Le prix des transports en commun est à l'origine d'une vive polémique en Ile-de-France, avec un bras de fer tendu entre l'Etat et la région: le tarif du passe mensuel Navigo pourrait en effet augmenter de 20%, pour passer de 75 à 90 euros.

Dans le Grand Lyon, la hausse serait en 2023 de 3 euros pour un abonnement mensuel 26-64 ans, qui passerait à 69,40 euros, tandis que le ticket à l'unité augmenterait de 10 centimes, à 2 euros, selon le communiqué.

Le système de gratuité pour les plus pauvres et les tarifs "Jeunes" et "Solidaires" ne bougeraient pas. Ces catégories concernent "plus de 57% des 460.000 abonnés".

Selon Bruno Bernard, président écologiste de Sytral Mobilités mais aussi du Grand Lyon, "ces hausses sont limitées car la Métropole va augmenter sa contribution".

Celle-ci "progresse de 50% entre 2020 et 2026 avec 10 millions d'euros supplémentaires chaque année", est-il précisé dans le communiqué.

"Les autorités organisatrices de transport comme Sytral Mobilités n'ont pour l'instant pas de soutien de l'Etat pour faire face au coût de l'inflation. Le gouvernement s'est par ailleurs opposé à toutes les pistes de nouveaux financements des transports en commun comme le déplafonnement du Versement Mobilité (VM) ou la baisse de la TVA sur les transports publics", déplore Bruno Bernard dans le communiqué.

Depuis juillet, le taux du versement mobilité, une contribution locale des employeurs, est passé de 1,85% à 2%, son plafond maximum sur le périmètre du réseau TCL.

Dans le contexte actuel d'inflation, la hausse des prix des transports fait débat, et pas seulement en Ile-de-France. La région Auvergne-Rhône-Alpes a récemment voté une augmentation du prix des billets de 8% pour les usagers occasionnels de son réseau TER.