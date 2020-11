Transports: des entreprises françaises construiront le téléphérique d'Oulan-Bator

Les différents quartiers d'Oulan-Bator seront bientôt reliés par une télécabine urbaine, un projet confié à l'industriel Poma, leader français du transport par câbles et le groupe d'ingénierie Egis.

Longue de 6 kilomètres, la ligne devrait comporter trois stations et compter 122 cabines reliant les quartiers nord de la capitale mongole au centre de la ville.

Dans un communiqué commun, Poma et Egis vantent une solution de transport par câble s'intégrant "parfaitement dans une logique de diminution de l'empreinte écologique" et "favorisant grandement la mobilité urbaine de Oulan-Bator et de sa proche périphérie".

Le coût de l'infrastructure voulue par la municipalité se situe dans une fourchette comprise "entre 30 et 50 millions d'euros", indique Poma à l'AFP. Le projet bénéficie du financement de la direction générale du Trésor et s'inscrit dans un programme d'aménagement plus large soutenu par la Banque asiatique de développement (BAD).

Poma sera en charge de l'installation du système de transport incluant l'ensemble des véhicules et Egis s'occupera elle de la construction des stations.

La population de la capitale mongole s'élève aujourd'hui à 1,5 million d'habitants, un chiffre qui a quasiment triplé en 30 ans, gonflé par l'arrivée de nomades des steppes. Face à l'étalement urbain, les infrastructures locales de transport sont débordées. La livraison du téléphérique est prévue à l'été 2023.

Ce nouveau projet de téléphérique en Asie est la quatrième collaboration entre Poma et Egis, après Saint-Denis de la Réunion et Grenoble. Ils se sont également positionnés sur un appel d'offres à Ajaccio.