Ferry de la compagnie P&O à Sangatte, près de Calais, le 22 janvier 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) a ouvert mardi une procédure pour "concurrence déloyale" visant l'entreprise britannique de transport maritime P&O Ferries, accusée par le gestionnaire du tunnel sous la Manche Eurotunnel de contrevenir au droit français.

"C'est un procès qui s'annonce au long cours", a commenté le juge lors d'une très brève audience marquant son ouverture. La prochaine audience est prévue au mois de février.

Eurotunnel reproche à la société britannique, qui revendique le transport de dix millions de passagers et 2,2 millions d'unités de fret par an, de ne pas respecter le dispositif "d'Etat d'accueil" inscrit dans le droit maritime français. Ce dernier garantit des droits sociaux pour les employés travaillant sur des navires intervenant principalement dans les eaux françaises.

P&O Ferries "se retrouve ainsi dans une situation qui est anormalement favorable au regard du droit de la concurrence, ce que nous ne pouvons pas accepter", a détaillé à l'AFP en amont de l'audience un porte-parole d'Eurotunnel. Cette filiale de Getlink exploite des navettes ferroviaires transportant des véhicules et leurs occupants ainsi que du fret dans le tunnel sous la Manche.

"La compétitivité, pour nous, ça doit passer par une meilleure qualité de service, pas par des moins-disances sociales pour les marins qui opèrent sur ces bateaux", souligne-t-il encore.

Au printemps 2022, P&O Ferries avait brutalement licencié 800 marins britanniques, avant d'embaucher d'autres travailleurs basés hors de l'Union européenne, et donc soumis à des salaires bien plus bas et des contrats de travail peu protecteurs.

L'événement, largement médiatisé, avait suscité la colère outre-Manche et ouvert la voie à la création de règlementations concernant le trafic transmanche.

En France, la loi dite "Le Gac", mise en place à partir de l'été 2024, oblige désormais les entreprises effectuant des traversées régulières de la Manche à garantir aux marins un salaire minimum équivalent au SMIC, des temps de repos équivalents au temps en mer et une durée d'embarquement maximale de 14 jours consécutifs.

Cette loi a constitué un premier pas "bienvenu" au sein du "champ concurrentiel très fort" que représente le trafic transmanche, salue Eurotunnel.

Cette dernière espère que la procédure en cours permettra de "compléter" la mise en place de ce texte, arguant que "de nombreux enjeux sociaux demeurent en dehors du champ de la loi Le Gac, notamment en matière de protection sociale, de libertés individuelles et collectives".

La procédure pourrait durer plusieurs mois, selon Eurotunnel, qui espère, en cas de décision favorable du tribunal de commerce, obtenir la cessation du comportement illicite de P&O et une forme d'application uniforme des règles, qui puisse ensuite valoir "pour tous les opérateurs".

Sollicité par l'AFP, P&O Ferries n'a pas souhaité commenter.