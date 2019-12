Transport ferroviaire et maritime : les données des voyageurs bientôt exploitées par la police française

L'exécutif entend, grâce à la collecte et à une meilleure circulation de ces données, prévenir et constater les infractions pénales ou encore les actes de terrorisme ou d'atteinte à la sûreté de l'Etat.Comme le relève le site Nextimpact, le 21 décembre est paru au journal officiel un décret prévoyant la création d'un « Service national des données de voyage » (SNDV), qui sera rattaché à la police nationale.Réservation, enregistrement et embarquementDans ce texte - signé des ministres des Armées, de la Transition écologique, de l'Action et des comptes publics et de l'intérieur - il est précisé que ce service national aura pour mission d'étudier les « conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles la collecte et l'exploitation des données de voyage peuvent être organisées ».Soit les données liées à la réservation, l'enregistrement et l'embarquement des passagers. Les équipages des transports aériens, maritimes et terrestres sont aussi concernés. LIRE AUSSI > Terrorisme : le PNR, ce fichier aérien qui ne passe pas« L'idée, c'est de tracer les trajets des passagers. Au départ, avec le PNR [Passenger Name Record], ce n'était que l'avion. Désormais, on l'étend au maritime et au ferroviaire », a précisé la Direction générale de la police nationale (DGPN) à Nextimpact.Certaines informations sont effectivement déjà délivrées aux autorités par les compagnies aériennes dans le cadre du PNR (Passenger Name Record), qui permet aux pays de l'Union européenne de mieux partager leurs données.« La prévention et de la répression du terrorisme »Le décret met en avant de vastes impératifs, dont la « poursuite des infractions pénales », « l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté », ou encore « la prévention et de la répression du terrorisme [...] du contrôle des frontières, de la lutte contre l'immigration ...