Transport aérien : quelles sont les lignes avec les plus gros retards ?

Des progrès, mais peut encore mieux faire. En 2019 (jusqu'au 24 décembre inclus, pour être précis), 2,5 % des vols enregistrés au départ ou à destination de la France ont connu des perturbations (retards de plus de deux heures ou annulations), contre 3,8 % l'année précédente, selon des chiffres exclusifs de la société Air Indemnité, qui aide les passagers mécontents à récupérer un dédommagement forfaitaire, en plus du remboursement des billets d'avion. Certes, 2018 avait été une année à grèves, que ce soit à Air France ou chez les contrôleurs aériens notamment.« Mais sachant qu'en 2019, on a eu peu de mouvements sociaux, ces chiffres restent quand même élevés », précise Laura Vol, la directrice marketing d'Air Indemnité, qui rappelle que « 3 millions de passagers ont été concernés par ces perturbations ». En décembre, si la grève de la SNCF a incité nombre de voyageurs à se reporter sur les avions, il n'a pas été aisé pour les compagnies de tenir le rythme : 25 % des soucis enregistrés pour Air France, Easy Jet et Ryanair l'ont été pour le seul dernier mois de l'année ! Quels sont les bons et les mauvais élèves en matière de perturbations ? Côté vols internationaux, la lanterne rouge revient sans conteste à Tunisair, avec 11,2 % de retards importants - la liaison internationale la plus perturbée vers ou depuis l'international est d'ailleurs Tunis-Lyon St Exupéry (11,9 % de soucis) -, loin devant Air India (6,3 % de retards) et Aigle Azur (5,3 %), la compagnie spécialiste des vols sur l'Algérie qui a sombré depuis. Les vols les plus chahutés sont Delhi-Charles de Gaulle (9,16 % de perturbations), Tunis-Orly ou Orly-Tunis (environ 8,8 %) et enfin Los Angeles-Charles de Gaulle (7,8 %). LIRE AUSSI > Retard ou annulation, comment se faire indemniserÀ l'inverse, réputées pour la qualité de leur service, des compagnies comme Emirates (seulement 0,68 % de perturbations), ...