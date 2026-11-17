Transport aérien : le prix du kérosène et la hausse des taxes plombent les compagnies aériennes françaises

Un Boeing 777-228ER d’Air France stationne à une porte d’embarquement à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle (CDG), le 16 septembre 2026. ( AFP / DANIEL SLIM )

Selon une étude de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (Fnam), le trafic aérien en France a reculé de 0,5 % en 2026.

"Dans le trafic passager, déjà, on observe un recul uniforme entre tous les segments", explique le président de cette organisation professionnelle, Pascal de Izaguirre, également PDG de la compagnie Corsair.

À 139,7 millions, le nombre de passagers en France sur la période de janvier à mi-novembre a baissé de 0,5 % par rapport à 2025. Les voyages internationaux accusent un même recul, de 0,5 % cette année.

Principal problème : le prix du kérosène "qui se stabilise à des niveaux très élevés. Cela fait plusieurs mois que nous subissons un choc extrêmement lourd, sans perspective de baisse significative", a déploré le PDG de Corsair devant la presse à Paris.

La secrétaire générale d'Air France-KLM, Lucie Muniesa, a ainsi annoncé que le groupe a révisé à la baisse sa prévision de croissance pour son offre mondiale en 2026 par rapport à 2025, ne tablant plus désormais que sur 2 %, quand elle anticipait 3 à 5 % auparavant.

"Le poids de la fiscalité française est passé de deux à trois milliards d'euros par an"

Au recul du nombre de voyageurs, viennent s'ajouter cinq millions de minutes de retard dans le trafic aérien français en 2026, "soit plus de 650 millions d'euros de coûts pour les compagnies aériennes" , a déploré Bertrand Godinot, directeur général France chez EasyJet.

En termes d'offre, la France reste le sixième marché d'Europe, avec 43,3 millions de sièges par an, derrière l'Espagne (69,5 millions) ou le Royaume-Uni (66,9 millions) . "Forcément, quand on fait une comparaison des taxes avec mon collègue espagnol, il arrive avec une page vide", a affirmé Bertrand Godinot.

La Fnam s'est dite très hostile aux hausses de fiscalité sur le transport aérien prévues par le projet de loi de finances 2027. "Le poids de la fiscalité française est passé de deux à trois milliards d'euros par an au fil des cinq dernières années. C'est considérable", a relevé Pascal de Izaguirre. "Pour l'instant, les compagnies font leur travail et absorbent ces hausses sans les répercuter sur le prix des billets", a-t-il ajouté.

Néanmoins, le cumul de ces facteurs a renchéri les billets d'avion cette année, de 10,6 % sur un an en septembre, et de 13,6 % en octobre.