Transport aérien : la France a "limité la casse" au coeur d'un effondrement inédit en Europe

Sans surprise, les restrictions de déplacement en vigueur depuis le commencement de la crise ont affecté le transport de personnes dans des dimensions jamais constatées.

(illustration) ( AFP / THOMAS COEX )

Le transport aérien européen a fait voyager 277 millions de personnes en 2020, soit un effondrement de 73% par rapport à l'année précédente. La France fait légèrement mieux que la moyenne européenne, avec une chute de 69,9%, selon les chiffres communiqués par l'agence européenne Eurostat, lundi 6 décembre.

Au sein de l'Union européenne, seuls six pays ont connu une chute inférieure à 70% de leur trafic aérien : le Luxembourg (-67,3%), la Bulgarie (-68,2%), la Grèce (-69,1%), la Roumanie (-69,2%), le Portugal et la France (-69,9%). L'Allemagne a connu une baisse de -74,5%, tandis que les Etats membres les plus affectés sont la Slovénie(-83,3%) et la Slovaquie (-82,4%). Selon l'Association internationale du transport aérien les pertes des compagnies aériennes s'élèveraient à 118 milliards d'euros en 2020, et devraient atteindre près de 45 milliards d'euros en 2021.

Bilan mondial de la pandémie de nouveau coronavirus, au 6 décembre à 11h00 GMT ( AFP / )

Dans ce contexte, les organisations et syndicats représentant les transports routier, aérien et maritime ont mis en garde face au risque accru d'effondrement de la chaîne logistique mondiale, s'inquiétant des réactions réflexes des pays qui restreignent les mouvements des travailleurs du transport international face au variant Omicron.

L'Association internationale du transport aérien (IATA), la Chambre internationale du transport maritime (ICS), l'Union internationale des transports routiers (IRU) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) appellent conjointement les gouvernements à "ne pas réimposer des restrictions aux frontières qui limitent davantage la liberté de mouvement des travailleurs du transport international et à tirer les leçons de ces deux dernières années".

L'activité de ces organisations représente 20.000 milliards de dollars du commerce mondial chaque année et 65 millions de travailleurs dans le monde, selon le communiqué.